Astrologinja Lenka: Čas je za obnovitev odnosov

Napočil je dan in Luna je v objemu Chirona v Ovnu. Preglavico ji povzročajo spomini in duševne bolečine. Sprejmite jo in razčistite, da je ne bi prenašali na svoje bližnje. Luna je tokrat na vaši strani. Je v konjunkciji s severnim luninim vozlom in lahko poišče rešitev.

Zvečer bo Luna naredila lep aspekt z Venero v Strelcu. Ta ognjevita in energična energija v človeku bo prebudila številne želje, ki jih lahko uresniči le zato, ker je z njimi tako povezana. Zdaj lahko obnovimo odnose, načrtujemo potovanja in predvsem uživamo v trenutku samem.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju kozoroga. Od nas zahteva, da vse odločitve sprejemamo počasi, previdno, vztrajno in z veliko odgovornostjo, a da jih tudi uresničujemo.

Sekstil bo v kratkem s svojim dispozitorjem Saturnom, ki podpira tradicionalne družinske odnose. Tukaj naj se oklepa zastavljenih načrtov, saj ga dispozitor vodi v Ribe, ki pa so zasanjane, čustvene in ne prav veliko za kariero.

Tukaj bodite previdni, saj lahko človek hitro pade v depresijo in začne dvomiti. Potem je treba poiskati pomoč v samoti in meditaciji.