Astrologinja Lenka: Čas je za mir in tišino

Ko bo Luna vstopila v znamenje device, se bo približevala soncu. Danes okoli 4. ure je na 11. stopinji device nastopil mlaj. To obdobje prinaša močno potrebo po čiščenju, tako fizičnem kot čustvenem – pospraviti stanovanje, urediti okolico, poskrbeti zase ali se očistiti na globlji, duhovni ravni.

Pripravljamo se na nove začetke.

V takšnih lunacijah je pomembno, da preživimo več časa v tišini, miru in introspekciji.

Dispozitor Lune, Merkur, je trenutno v znamenju leva. To lahko prinese željo po dokazovanju ali izpostavljanju, še posebno ker je Merkur še vedno v svoji retrogradni senci, kar pomeni, da nekatere zadeve morda še niso popolnoma zaključene.

Danes Luna ne tvori nobenih aspektov, kar nam omogoča, da se v miru posvetimo urejanju in pospravljanju.

Pluton, planet transformacije in regeneracije, se še zadnjič premika skozi znamenje kozoroga, kjer bo ostal do 19. novembra. To je njegov zadnji obisk v kozorogu za naslednjih 246 let.

Trenutno se sprošča močna energija, ki bo dokončno podrla obstoječe sisteme in naredila prostor za nove perspektive. Te spremembe so pogosto boleče in zahtevne, a so neizogibne. Ker bodo prinesle revolucijo v znamenju vodnarja, je pomembno, da se na te premike pripravimo zdaj. Pluton je v dobrem aspektu z Neptunom, kar lahko prinese pozitivne spremembe na osebni ravni, če smo zanje občutljivi. Na kolektivni ravni pa lahko ta energija sproži nove ideje, ki bodo koristile celotnemu človeštvu.

Danes je ponedeljek, dan, ki ga zaznamuje Luna, in trenutno je v znamenju device. To povečuje skrb za zdravje in nas spodbuja, da razmislimo, kako ga izboljšati. Obrnite se k zdravi prehrani in telesni dejavnosti. Devica je znamenje, ki ima močno potrebo po čiščenju, urejanju in skrbi za druge. Pomembne so malenkosti in da je vse na svojem mestu, kar pa lahko obremenjuje njeno zdravje.