Astrologinja Lenka: Bodite potrpežljivi in ne pričakujte pomoči

Danes Luna v Strelcu ohranja svojo pozitivno energijo, a že zjutraj naleti na oviro v obliki kvadrata z retrogradnim Saturnom, ki prinaša resnost in omejitve. Saturn pogosto povzroča občutek zastoja ali slabe volje, vendar pa je energija Strelca optimistična in zmožna najti pot iz težav. Kljub temu lahko Saturnov vpliv prinese trenutke dvoma ali ovire pri načrtih, saj preizkuša potrpežljivost.

Kvadrat s Soncem lahko sproži notranji konflikt ali nesoglasja z avtoriteto, partnerjem ali celo z lastnimi prepričanji. V tem času se je najbolje izogniti pomembnim pogovorom ali odločitvam, saj lahko nestrinjanja vodijo v napetosti. To je obdobje, ko se energije device (ki išče popolnost in dokaze za uspeh) spopadajo z nepripravljenostjo, da bi se stvari odvijale gladko in spontano.

Opozicija Lune z Jupitrom poudarja pretirana pričakovanja in želje, ki lahko vodijo do razočaranja. Lahko se pojavi občutek, da pomoč, ki jo iščemo, ni na voljo ali da so pričakovanja drugih prevelika. Najbolje se je izogibati sklepanje pogodb in finančnih odločitev, saj lahko rezultati ne bodo v skladu s pričakovanji.

Vendar pa Merkur, ki je v svojem domu, prinaša jasnost misli in organiziranost. Sekstil z Marsom omogoča hitrejše in učinkovitejše izvajanje načrtov, kar ustvarja občutek zadovoljstva doma. Merkurjev vpliv pomaga pri natančnem in premišljenem delovanju, kar je idealno za organizacijo in uresničevanje manjših ciljev.

Skratka, danes je pomembno biti potrpežljiv in previden pri sprejemanju odločitev ter se zanašati na lastne sposobnosti, namesto da bi pričakovali pomoč od drugih.