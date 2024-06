Aktivacija 8. čakre in brezplačna skupinska regresija

Sonce je na najvišji točki in vsa stara ljudstva so na ta dan praznovala SOLSTICIJ. V ta namen vam za slavje in praznovanje pripravlja Aleksandra brezplačno delavnico SKUPINSKO HIPNOTIČNO REGRESIJO.

Pšenica najbolj simbolizira stanje na Zemlji. Za dobro rast pšenice in drugih žit so se stara ljudstva povezovala z »zvezdami« in sledila naravnemu ritmu. Po uvidu v blaginjo in razcvet starega Egipta povzemam mnoge običajne in daritve, ki lahko – brez posebnega truda in stroškov – precej pomagajo človeštvu, saj se je znašlo na prelomni točki.

Če nam je bila v šoli prikazana civilizacija starega Egipta kot cvetoča in napredna, obenem pa rahlo »utrgana«, saj so mumificirali vladarje in jih pokopavali skupaj z njihovim imetjem, krono, kristali, jedačo in tudi sužnji ter verjeli v posmrtno življenje ipd., po mojem uvidu ta civilizacija ni bila tako nevedna in neumna, kot nam je bilo predstavljeno.

Če Sonce in Luna vplivata na življenje na Zemlji, vemo, da je vpliv čutiti tudi iz drugih zvezd in galaksij.

Ljudje imamo pogosto kompleks večvrednosti in radi gledamo vzvišeno na druge, predvsem stare civilizacije. Pa vendar se mnogi »prebujajo« – ljudem se »dviga zavest« in v tem prebujenem stanju želimo globlje spoznanje in uvid v skrivnost nekdaj razvitih civilizacij, kot sta bili za časa razcveta civilizaciji starega Egipta in Babilona.

ORIONOVO OZVEZDJE IN NJEGOV VPLIV NA RAST IN NAPREDEK Orionovo ozvezdje najdemo na nebu med Dvojčkom in Bikom. Miti in legende o bojevniku Orionu, Pozejdonovem sinu, vplivajo na nas preko globljih nezavednih vzorcev, podobno kot druge astrološke in astronomske silnice. Vplivajo na naše kvalitete, ki jih kot energijsko genetiko nosimo v sebi. To je primarno tkivo naše usode. Vsako ozvezdje nosi lastno mitološko zgodbo, nekakšno kodo, ki nas uči, kako je treba živeti, s čim nam osvetljuje in razjasnjuje nezavedni um.

POLETNI SOLSTICIJ – BORITI SE NAPREJ ALI SE UMAKNITI

V svetu divjata dve večji in tretja tiha vojna, ki deluje preko zakulisnih vodij. Vse, kar se kjer koli na svetu dogaja, posledično doseže nas vse, naj bo val ilegalnih pribežnikov ali podražitve izdelkov.

Torej, poletje je čas refleksije, tako v svetu, na kolektivni ravni, kot pri nas osebno. Pred nekaj dnevi je bila v Švici (nevtralni državi) mirovna konferenca za upostavitev miru med Ukrajino in Rusijo. Torej, smo na prelomni točki in božanski princip Oriona uči človeštvo o dvojnosti. Živimo v svetu polarnosti, kjer ima boj pozitivno ali negativno naravo. Vse je odvisno od okoliščin … Predaja ali borba, sodelovanje ali umik, vsak pol je v osnovi nevtralen. Potrebna je visoka zavest, da prepoznamo svoja nagnjenja, kvalitete in zmožnosti, s čimer se lahko odločamo. Naše odločitve pa potem ustvarijo nove okoliščine.

Na dan poletnega solsticija preverjamo svoje načrte – zastavljene cilje!

Ali se svojim ciljem glede preživetja približujemo, smo jih dosegli ali pa se nam cilj izmika?!

Zdaj je čas žetve pšenice, simbola preživetja človeštva. Ni naključje, da so se stare civilizacije povezovale z ozvezdjem Oriona za shranjevanje pšenice in drugih pomembnih krmnih živil. Zdaj je čas refleksije, prispeli smo na vrh in ogledujemo se okrog in opazujemo, kritično in iskreno.

21. JUNIJ – PRVI POLETNI DAN IN AKTIVACIJA OSME ČAKRE

Vstopamo v obdobje doma, družine in domovine.

Ali so ti pojmi za vas varnost, trdnost, podpora? (DA, NE)

Če je odgovor NE, ne odlašajte, načrtujte in iščite nove možnosti ter se podajte na pot iskanja priložnosti.

Na kolektivni ravni smo z volitvami izbrali predsednika vlade, predsednico države, v njihovih rokah pa je bila izbira ministrov za posamezne sektorje. Ker smo po dveh letih na sredini – polčas tekme, lahko vidimo rezultat. Rezultat naše volje, naših volitev.

Kar velja na kolektivni ravni, velja tudi na osebni. Izberemo si partnerja – zakonca in z njim ustvarimo družino ali pa ostanemo samski. Izberemo si starše, še v času pred inkarnacijo na podlagi dušne vibracije, ki jo nosimo v času spočetja. Torej izberemo to, kar smo – na ravni duše. Za vsako odločitev prevzemimo odgovornost. Zavajajoče mišljenje zatira delovanje osme čakre.

BOŽANSKA MODROST – KVALITETA OSME ČAKRE

V dneh poletnega solsticija so se starodavna ljudstva povezovala z bogovi iz drugih ozvezdij za vodenje in prejemanje informacij za napredek in ohranjanje blaginje, reda in miru.

Za dobro delovanje osme čakre sta pomembni dobro delujoči tretja in peta čakra, ki predstavljata »božanski red« in »božansko komunikacijo«.

V ta namen so se ohranili običaji pletenja venčkov iz cvetja kot cvetlični okraski, cvetne kronice, ki simbolizirajo povezavo med zemeljskim in nebeškim kraljestvom.

Na nefunkcionalnem aspektu osme čakre se znajdejo ljudje, ki menijo, da je življenje naporen boj, kjer je potrebnega veliko truda za preživetje, za služenje denarja in ohranjanje sebe v ravnovesju. Z delovanjem (ne z mentalnim razglabljanjem) na svojem poudarjenem vidiku božanske moči boste individualno manifestirali veliko več z mnogo manj truda. Edini trud in napor, ki pa ni napor, je izogniti se negativnemu polu.

Na konstruktivnem – pozitivnem polu osme čakre lahko upravljamo neskončno modrost univerzuma in fizičnega sveta. Namenoma izbirajmo premišljene odločitve in se izognimo iluziji – lažna zaznavanja in napačno mišljenje. Vse, kar mislimo, izrečemo in naredimo, naj ima smisel. Če obstaja razumnejši način za priti od točke A do točke B, ga bomo z dobro aktivirano osmo čakro našli.

DARILO: BREZPLAČNA SKUPINSKA REGRESIJA 21. 6. 2024 v Ljubljani

Skupinsko vodenje in individualni uvid v situacijo, v kateri smo in iz katere želimo uvid za nadaljevanje svoje življenjske poti.

POMNI: Poletni solsticij je čas refleksije – resničnega uvida v to, kam peljemo barčico svojega življenja, družine in domovine.

Poletni solsticij je čas, ko so nam zvezdni bratje – bogovi in boginje, predvsem iz ozvezdja Oriona, najbližje. Povezovanje in uporaba starodavnih znanj naših naprednih prednikov sta nam v pomoč za ustvarjanje blaginje in miru. To pa dosežemo z dobro delujočo osmo čakro. Več o tem pa v brezplačni, hipnotični regresiji v Ljubljani.

VIDEO: KARMIČNA PROGNOZA L. 2024, 2. DEL

