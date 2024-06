Skrivnostno 13. znamenje je bilo leta zamolčano - prepričajte se, da ni vaše

To zodiakalno znamenje, 13. po vrsti, je znano kot Ophiuchus in je predlagano kot dodatek k tradicionalnim 12 znamenjem Zodiaka. Nahaja se med Škorpijonom in Strelcem in pokriva obdobje od 30. novembra do 18. decembra. Čeprav v zahodni astrologiji ni splošno sprejet, so ga nekateri astrologi vključili v svoje analize.

To so najbolj znane lastnosti 13. znaka zodiaka.

Pogosto so radovedni in radi pridobivajo nova znanja. FOTO: Ridofranz/gettyimages

Skrivnostnost

Ljudje, rojeni v znamenju Ophiuchusa, pogosto veljajo za skrivnostne in intrigantne. Imajo globoko in kompleksno naravo, ki privlači druge ljudi, zlasti v smislu ljubezni. Namreč ravno v njihovo skrivnostnost se partnerja zaljubita, saj ju loči od množice istih posameznikov – to je njihova posebnost.

Ljubezen do učenja

Pogosto so radovedni in radi pridobivajo nova znanja. Njihova intelektualna radovednost jih vodi k raziskovanju in spoznavanju sveta okoli sebe. Govorimo o tistih posameznikih, ki nikoli ne nehajo študirati novih tem in prav zaradi te lastnosti so odlični sogovorniki.

Zdravilne sposobnosti

Ophiuchus je povezan z medicino in zdravljenjem. Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo morda naravni talent za skrb za druge in zanimanje za medicinske poklice. Lahko pa se to pokaže v obliki osebe, na katero se drugi obrnejo, ko potrebujejo nasvet ali tolažbo. Preprosto, njihova bližina je zdravilna.

Imajo naravno karizmo in sposobnost pritegniti pozornost drugih. FOTO: Gettyimages

Strast in odločnost

So strastni in odločeni doseči svoje cilje. Ko se enkrat nekaj odločijo, jih je težko ustaviti. Čeprav je ta lastnost povezana predvsem s kariernim uspehom, se lahko nanaša tudi na osebno rast. Ko se odločijo, da bodo v kakršnem koli smislu boljša različica sebe, to zelo hitro postanejo.

Karizma

Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo pogosto naravno karizmo in sposobnost pritegniti pozornost drugih. Njihova prisotnost in način komuniciranja sta lahko zelo privlačna in navdihujoča za ljudi okoli njih. Ta lastnost odlično dopolnjuje njihovo skrivnostnost, ki jih drugi preprosto ne pozabijo, poroča zena.blic.rs.