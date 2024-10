Naj či teče v vašem domu, zato naj bo čist in pospravljen

Feng šuj, 5000 let staro kitajsko znanje, temelji na naravnih zakonih in nam pomaga urejati prostor, da vzpostavimo pretok energije za srečo, zdravje, obilje in bogastvo. Skozi vhodna vrata či vstopa v dom, zato je pomembno, da so čista in pred njimi ni navlake. Če jih pobarvate zeleno, spodbujate rast, rdeče – obilje, modro – sprostitev in rjavo – stabilnost. Popolna rešitev za vnos nove energije v dom je pospravljanje. Odprite okna, zavrtite glasbo in se ga lotite. Glasba je pomirjujoč element – če je v vašem domu pretiho, lahko pride do presežka pasivne jin energije. Če nekaj mesecev enkrat na teden po 10 minut poslušate umirjeno glasbo, boste opazili izboljšanje energije v domu.

Ob čiščenju zavrzite vse polomljene predmete, zamenjajte pregorele žarnice in se znebite vsega, česar zadnje leto niste uporabljali. Po pospravljanju si roke vsaj tri minute spirajte pod tekočo vodo, da z njih odstranite slabo energijo čiščenja. Pazljivo ravnajte z metlami in preostalimi pripomočki za čiščenje, saj naj bi po kitajskem prepričanju potegnili nase negativno energijo. Hranite jih zunaj doma, v vedru za dežnike, s krtačo navzdol, da izničite škodljive vplive, vsekakor stran od vrat, da ne pometete obilja iz doma.

Naprave in tehnični pripomočki naj bodo shranjeni za zaprtimi vrati ali v omarah, saj elektronske naprave ustvarjajo negativno energijo s svojim elektromagnetnim poljem. V delovni sobi si pomagajte z obtežilnikom za papir, ki 'pritrdi' oz. pomaga materializirati ideje in načrte. A nikakor ga ne polagajte na položnice in račune, saj se bodo namnožili.

Spalnica zahteva posebno skrb – budilko imejte vsaj tri metre od postelje, opremite jo v umirjenih modrih tonih.