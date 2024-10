Sobne rastline za srečo in obilje

Marsikatera sobna rastlina naj bi v dom prinašala srečo in blaginjo, zato so odlična izbira za vselitvena darila, lahko pa si jih seveda podarimo tudi sami. Pri nas naj bi denar privabljala tolstica, njeno latinsko ime je Crassula ovata, pravimo pa ji tudi drevo denarja, medtem ko v angleško govorečih deželah tako pravijo neki čisto drugi rastlini, in sicer vodni pahiri. Gre za dve povsem različni lončnici, ki uspevata v drugačnih razmerah.

Nekateri pravijo drevo denarja Crassuli ovati, drugi vodni pahiri, obe pa v dom prinašata same pozitivne reči.

Crassula ovata je sukulenta, njeni listi so mesnati, manjši in bolj zaobljeni, razrašča pa se v grmiček, ne toliko v višino. Ker je sukulenta, ne potrebuje veliko vode, preveč vode oziroma prepogosto zalivanje ji bo prej škodovalo, kot koristilo, hitro ji lahko namreč zgnijejo korenine, gniti pa lahko začnejo tudi stebla, ki so prisiljena dolgo rasti iz vlažne zemlje. Nujno jo zato posadimo v substrat za sukulente in za vsak primer dodamo še drenažno plast, lonček mora imeti na spodnji strani tudi drenažne luknjice. Tolstica obožuje sonce, zato jo postavimo na okensko polico, obrnjeno na jug, da bi prinesla srečo in blaginjo, pa je dobro imeti več kot eno, idealno tri ali pet.

Poprovkasta pileja ima skorajda povsem okrogle liste. FOTO: GETTY IMAGES

Vodno pahiro po drugi strani v prodajalnah prepoznamo po deblu, spletenem v kito, ker je takšna nekaj posebnega, lahko pa seveda deblo pustimo, da raste po svoje. Bolj kot v širino raste v višino, njeni listi pa so tanjši in bolj podolgovati kot listi tolstice. Najbolje bo uspevala na svetlem mestu, a ne mara neposredne in močne svetlobe, še posebno jo moti popoldansko, zato je ne postavimo blizu okna, obrnjenega na zahod. V nasprotju s crassulo ima rada vlago, a v zraku. Všeč ji bo, če ji bomo vsak dan pršili liste, premokrega substrata pa tudi pahira ne mara, zato pred vsakim zalivanjem preverimo, ali je zemlja še vlažna, in v tem primeru še malo počakamo.

V prodajalnah običajno najdemo vodno pahiro s steblom, spletenim v kito. FOTO: GETTY IMAGES

Srečo naj bi v dom prinašala tudi pileja, ker so njeni listi skorajda pravilni krogi, mnoge spominjajo na kovance, zato tudi tej rastlini ponekod pravijo rastlina denarja, ponekod kitajski dolar. Je izjemno zanimiva in za vzgojo nezahtevna rastlina, ki ima rada svetle prostore, a ne močne neposredne svetlobe. Ta lahko pileji ožge liste, če na njih opazimo lise, lahko so bele ali rjave, jo prestavimo, v delni senci bo denimo razvila večje liste. Zalijemo jo, ko se zgornja plast substrata posuši, dovolj bo na dva tedna.

Srečo pa v dom prinaša tudi bambus, zaradi česar se ga je prijelo ime bambus sreče in je pogosto darilo ob selitvi. Uspeva zgolj v vodi, potrebuje pa dovolj svetlobe, če ga postavimo v pretemen prostor, bo izgubil lepo zeleno barvo in postal rumenkast. Po feng šuju je pomembno tudi, koliko stebel srečnega bambusa si omislimo. Dve privlačita ljubezen, tri srečo, pet zdravje, osem bogastvo in obilje, devet pa zadovoljstvo.