Zimska nega kože: tako se zaščitite pred mrazom, vetrom in suhim zrakom

Nizke temperature, veter in suh zrak v ogrevanih prostorih niso najbolj prijazni do kože, ta posledično postane suha, občutljiva, izgubi prožnost in lesk. Pravilna nega je ključna za ohranjanje zdrave in lepe kože, najboljši zaveznik pri tem pa so naravni izdelki. Rastlinska olja vsebujejo ogromno hranilnih snovi, ki pomagajo vlažiti, obnoviti in zaščititi kožo.

Med olji, ki so najboljša izbira za zimo, je macerat (rastlinski izvleček) ognjiča, ki je odličen za nego suhe, občutljive in razdražene kože. Njegove protivnetne lastnosti pomagajo pomiriti rdečico in razdraženost, pospeši okrevanje in obnovo.

Tu je tudi olje divje vrtnice, ki je bogato z vitaminoma A in C ter esencialnimi maščobnimi kislinami, odlično je za zmanjševanje drobnih gub in brazgotin.

Tudi svetlinovo olje je dragoceno pri zimski negi, kožo vlaži in izboljša njeno elastičnost. Naštetim vrstam lahko dodamo blagodejna eterična olja, denimo smilj, ki mu pravimo tudi tekoče zlato; deluje protivnetno, spodbuja obnavljanje celic in zmanjšuje gube.

Ne smemo pozabiti, da lepota prihaja od znotraj, kar pomeni, da tudi pozimi pijemo dovolj tekočine, da koža ostane navlažena. Pijemo vodo, tudi (nesladkani) topli čaj, jemo juhe.