Zdravi nohti in sijoči lasje! Tako jih zaščitite pred zimskimi vplivi

Mraz, ki konec leta vse bolj vztrajno pritiska, ima na naše telo in počutje pomemben vpliv. Pa ne le nizke temperature, temveč tudi veter in suh zrak, k temu pa lahko prištejemo še velike temperaturne razlike med zunanjimi in notranjimi prostori.

Pred vremenskimi vplivi se zaščitimo s toplimi oblačili, pri tem pa pogosto pozabimo na lase, roke in obraz, ki ostanejo nezaščiteni. Vse preradi zanemarimo prav nohte in lase, ki nas na poškodbe ne opozarjajo, saj ne bolijo.

Pozimi se lahko rast nohtov upočasni.

Da bi tudi pozimi ohranili zdrave, sijoče lase in nohte, jih negujemo od zunaj in znotraj, težave se torej lotimo celostno. Prvi korak je, da poskrbimo za močan imunski sistem. Uživajmo svežo, kakovostno hrano, bogato z vitamini, predvsem C, poskrbimo za dovolj gibanja na svežem zraku in dovolj počitka.

Ko se odpravimo na prosto, se primerno oblečemo, tako da zmanjšamo možnost prehlada in bolezni. Zdrav organizem bo lažje prenašal zunanje vplive na nohte in lase, za katere pa seveda poskrbimo tudi s posebno nego, predvsem da preprečimo izsušitev.

Potrebujejo posebno nego

Zaradi nizke temperature, pomanjkanja vlage se lasje pozimi precej hitreje izsušijo, dodatno pa k temu prispevajo spremembe temperature. Vroča kopel ali prha, pa če se še tako prileže, lasem ne bo v korist, izogibajmo se sušenju z vročim zrakom, prav tako je bolje v predal pospraviti kodralnik in ravnalnik.

Nohte, lase in kožo hranimo tudi od znotraj, ne pozabimo na vitamin D. FOTO: Elena Pantiukhina/Getty Images

Da bi zmanjšali učinke zunanjih vplivov, lase negujemo s posebnimi vlažilnimi maskami, ki jih nanesemo med umivanjem. Izsušenim lasem prija arganovo olje, ki ga s prsti nanesemo na konice. Omenimo še, da tudi prepogosto umivanje lase izsušuje.

Na mrazu se izsušijo

Dober kazalnik zdravja so tudi nohti, ki se zaradi mraza prav tako izsušijo. Poleg tega se zaradi pomanjkanja vitamina D upočasni njihova rast, v kombinaciji s suhim ozračjem in nizkimi temperaturami pa se hitreje lomijo.

Čeprav nosimo kapo, so lasje izpostavljeni mrazu in vetru. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Priporočljivo je uživati vitamin D kot prehransko dopolnilo. A ne le nohti, na udaru je tudi koža ob njih. Da bi se izognili krvavitvam obnohtne kožice, je priporočena uporaba vlažilne kreme za roke. S tem zaščitimo tudi prste. Ko se odpravimo ven, si nadenemo tople rokavice, ki ščitijo pred mrazom in izsušitvijo.