Kako (ne)varno je pogrevati kavo?

Le topla kava je res dobra in pravega okusa. A včasih je v lončku nekaj ostane in vi se sprašujete, ali jo je dobro pogreti, kako se pri tem spremeni njen okus in ali je pogreta kava sploh zdrava? Nekaj odgovorov na s tem povezane dileme ima portal Perfect Brew.

Je varno pogrevati kavo?

Odgovor se glasi: je. Če seveda ni predolgo, torej več dni, čakala v lončku. Jo pa je, v vsakem primeru, če vam ostane, priporočljivo pospraviti v hladilnik. Če vam zjutraj ostane nekaj kave, jo spravite na hladno in popoldne pogrejte ter popite brez skrbi.

Kateri je najboljši način pogrevanja?

Teh je več. Prvo je klasično pogrevanje na štedilniku. S to metodo se ohrani največ okusa in je najlažje nadzorovati temperaturo, kar pomeni, da kave ne boste segreli preveč ali premalo.

Kavo iz končka prelijte v posodo, ki jo lahko segrevate in jo postavite na štedilnik.

Če je kava ostala v lončku, kjer ste jo kuhali, jo je bolje preliti v novega, da ne bi ponovno segrevati tudi usedline, ki bi se v tem primeru pomešala s pijačo.

V mikorvalovki

Drug preprost in uporaben način je uporaba mikrovalovke. Pri srednji temperaturi kavo segrevajte kakšno minutko in po potrebi čas podaljšajte še za pol minute.

Tudi v mikrovalovki lahko pogrejete kavo. FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Kave ni priporočljivo pogrevati v konvekcijski pečici, saj bi se v njej preveč segrela skodelica in bi se lahko spekli. Prav tako tudi ne v električnem kuhalniku kave.

Ta je izdelan tako, da ohranja kavo toplo. Če bi ga vključili potem, ko se kava v vrčku povsem pohladi, bi lahko tvegali okvaro naprave.

Katero kavo je primerno pogrevati?

Najboljša za pogrevanje je črna kava brez dodatkov mleka ali smetane. Mleko in smetana se namreč med segrevanjem lahko sesirita in kava ne bo več užitna.

Najbolje je pogrevati kavo brez dodatkov. FOTO: Iwichy/Gettyimages

Idealna temperatura kave

Bila naj bi vroča, a ne prevroča: temperature, pri kateri jo lahko pijete in občutite ves okus in aromo. Prevroča kava lahko povzroči opekline in postane pregrenka, mrzla kava je brez prave arome.

Večina kav, ki je postreženih v lokalih, ima temperaturo od 80 do 85 stopinj Celzija. Večina strank počaka, da se pohladi na približno 60 do 65 stopinj Celzija.

Tolikšna je tudi priporočljiva temperatura vode, če doma pripravljate instant kavo. Je pa neizpodbitno, da se idealna temperatura kave razlikuje od osebe do osebe.

Ima pogreta kava drugačen okus?

Pogreta kava ima rahlo drugačen okus do sveže pripravljene. Vendar se zadeva ne spremeni nujno na slabše. Odvisno, znova, od okusa: nekateri trdijo, da je pogreta kava slabša, drugi, da je celo boljša ali sploh ne opazijo razlike.

Se pa med segrevanjem spremeni kemična sestava kave, natančneje, v njej prisotna olja se začno razgrajevati, posledično ima kava nekoliko grenkejši okus, ki se ga lahko ublaži z dodatki, kot je denimo mleko.

Ostanek kave je najbolje shraniti v hladilniku. FOTO: Sheila Alonso/Gettyimages

Skratka:

Pogrevaje kave je pod določenimi pogoji varno. Kava, ki vam je ostala in ste jo shranili v hladilniku, je uporabna še ves dan, če ste jo pustili na pultu, je večja možnost, da so se v njej namnožile bakterije in je ni priporočljivo pogrevati, če je tam stala več kot štiri ure.