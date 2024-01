Tudi jetrom gre kaj na jetra

Dan se začne s kavo, če smo vstali pravi čas, popijemo še sveže stisnjen pomarančni sok, kajpak na prazen želodec, in že hitimo v službo. Na poti se jezimo zaradi gneče in se spravimo v stres. Če bo dober dan, bomo v času kosila pojedli, no, kosilo, sicer se bomo zadovoljili s kosom pice iz bližnje prodajalne. In se zvečer čudili, zakaj nas tišči v želodcu.

Ta je izpostavljen številnim morebitno škodljivim snovem, med drugim kislini, ki jo proizvaja za prebavo hrane, in dražečim živilom, od kave do alkohola in vsega vmes, tudi nekaterim začimbam. A ne gre samo za to, kaj pojemo, kar od 30 do 70 odstotkov težav z želodcem je povezanih s stresom in našo psiho.

Če je zdrav, želodec dobro opravlja svoje naloge, med njimi prebavo zaužite hrane, uničevanje morebitno nevarnih mikrobov ali beljakovinskih toksinov, pomoč pri absorpciji vitamina B12 in aktivacijo izločanja prebavnih sokov trebušne slinavke in žolčnika. Čeprav je opremljen z obrambnim sistemom, ki ga varuje pred poškodbami, ta včasih oslabi, kar povzroči bolezen. Z boleznimi želodca je povezana bakterija Helicobacter pylori, s katero naj bi bila okužena polovica svetovnega prebivalstva. V večini primerov simptomov ni, zato posameznik niti ne ve, da je okužen.

Želodčne težave so pogosto posledica kroničnega vnetja sluznice, ki jo povzroči okužba z bakterijo Helicobacter pylori.

Bakterija je povezana z gastritisom, vnetjem želodčne sluznice, peptično razjedo in tudi rakom želodca. Okužbo s H. pylori lahko zdravimo, zdravljenje je zelo uspešno. Gastritis je zelo pogost, lahko je akutni, torej nastopi nenadoma, a pogosteje je kronični in se razvija dlje, lahko več let. Pomembno je, da jemo redno, da so obroki manjši, zmanjšamo ali še raje opustimo pitje alkohola in tudi kajenje, prav tako opustimo živila, ki nam povzročajo težave, in problemi bodo kmalu izzveneli. Hrana naj bo kuhana ali pripravljena na pari, izogibati se moramo ocvrti. Zadnji večerni obrok ne sme biti velik in predvsem ne prepozen.

Mehki ali nazobčani

Hrana lahko spodbudi tudi žolčne težave, zlasti če je bogata z maščobami, kriva so lahko jajca, tudi sveže sadje in zelenjava. Pojavijo se lahko tudi zaradi psihičnega stresa, hitrega hujšanja, debelosti. Žolčni kamni so lahko različno veliki in povzročijo zaporo odtekanja žolča iz žolčnika, količne bolečine ali vnetje. Pojavijo se pri enem od desetih po 40. letu starosti, dvakrat pogosteje pri ženskah.

Običajno nastanejo v žolčniku in večinoma ne povzročajo simptomov, zavemo se jih šele, ko se zagozdijo v vodu, ki žolč prenaša iz žolčnika v tanko črevo. Nastanejo iz žolča, lahko so drobni kot pesek ali veliki kot žogica za golf! Lahko so mehki ali trdi, gladki ali nazobčani. Lahko jih je več ali en sam. Do nastanka žolčnih kamnov lahko pride ob preveliki koncentraciji holesterola v žolču ali slabšem praznjenju žolčnika. Kar 20 odstotkov ljudi v razvitem svetu ima žolčne kamne, vendar je približno 20 odstotkov simptomatskih.

Sončno rumena čistilka

Jetra, ki proizvajajo prebavni sok, žolč (shranjuje se v žolčniku), so pomemben organ: filtrirajo kri, ki se pretaka po telesu, hranila in zdravila spremenijo v uporabno obliko, strupene snovi, kot je na primer alkohol, razgradijo v manj škodljive ... Več kot petsto nalog naj bi opravljala! A čeprav so izjemno močna, niso vsemogočna, preobremenjena pač ne morejo učinkovito opravljati vseh teh nalog.

Žolčni kamni nastanejo iz žolča, lahko so drobni kot pesek ali veliki kot žogica za golf! Lahko so mehki ali trdi, gladki ali nazobčani.

Dobro je malce prevetriti jedilnik, odpovemo se vsemu, kar spada na seznam nezdravega. Na krožniku naj bo zelena listnata zelenjava, ki velja za veliko zaveznico pri čiščenju jeter. Začinimo jo s česnom, ta aktivira encime, ki odpravljajo strupe iz telesa, zadah ublaži peteršilj, ki ga imajo jetra rada.

Na seznamu dovoljenih, priporočljivih so domača limonada (po možnosti brez sladkorja), rdeča pesa in korenje, vsega naštetega je zdaj na voljo dovolj. Ne pozabimo na kurkumo, eno najpomembnejših čistilk jeter: ta sončno rumena začimba koristi pri napenjanju, proti vetrovom, kolikam. Zdrava jetra so zmožna izjemnega samoobnavljanja, a na to se pri obolelem organu ne gre zanašati. Bolj ko je jetrna bolezen napredovala, slabše se regenerirajo.