Zakaj mame ves čas živijo z občutkom krivde?

Vloga mame prinaša ogromno novih občutkov, ki jih ženska prej zelo verjetno niti ni poznala. Gre za mešanico čudovitih čustev, občutka izpopolnjenosti in hkrati močnega občutka krivde, ki je, žal, pri marsikateri mami nenehno prisotna. Ta občutek je celo tako splošen, da ima lastno poimenovanje; materinska krivda.

Zanjo je značilno, da na plan privre vsakič, ko si mama skuša vzeti nekaj časa zase. Ko ostane uro dlje v službi in se ji pred očmi prikazuje njen otrok, ki v vrtcu ostaja zadnji in sam z vzgojiteljico. Ko se z družino odpravijo na izlet v naravo, a jo doma čaka kup perila ali ravno obratno, ko zaradi pospravljanja zamuja druženje s svojimi otroki in možem. Ko namesto zdrave, kuhane večerje jedo na kruh namazano pašteto.

Lahko mama sploh kaj naredi tako, da bo povsem mirna in zadovoljna s situacijo, kot je ter s čim manj stresa speljala dan? Zdi se težko, a načini so.

Prvi je zagotovo ta, da pozabi na vsa pričakovanja, kaj vse bi morala. Se vpraša, kdo postavlja tako visoka pričakovanja. Sama sebi ali kdo drug? Torej jih lahko sama tudi ovrže.

Dejstvo je, da je vloga mame v današnji družbi pretirano idealizirana, nič pa k temu ne pripomorejo družbena omrežja, za katera upam, da zdaj pa res že vsi vemo, prikazujejo le najlepše in najbolj mirne utrinke v dnevu. Kljub temu zavedanju lahko idealne družinske podobe načnejo samozavest drugih mater. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.