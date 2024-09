Zakaj je september najboljši čas za hujšanje?

Zakaj ravno september?

Glede na podatke in izkušnje uporabnikov aplikacije za hujšanje Lose It je največ kilogramov mogoče oklestiti v začetku leta (zaradi še aktualnih novoletnih zaobljub), drugi najučinkovitejši čas pa je, glede na količino izgubljenih kilogramov, september, ki je nekje vmes med sproščenim poletjem ter jesenskimi in zimskimi prazniki.

Jesen ima namreč v primerjavi s poletjem in zimo veliko prednosti: prijetno vreme omogoča vadbo na prostem, telovadnice in fitnes centri še niso prenapolnjeni, zato je tudi vadba v zaprtih prostorih privlačnejša, narava pa ponuja številne dobrote, ki so idealne za sestavljanje vitki postavi prijaznih jedilnikov.

Kako začeti?

Najprej izkoristimo sezono svežega sadja in zelenjave.

Pripravljajmo si obroke iz bučk, jajčevcev, rdeče pese, sladkega krompirja, kolerabe, repe, buč, zelja ter sadja in jih pojejmo doma ali vzemimo s seboj v službo za malico, izogibajmo pa se obiskovanju restavracij.

FOTO: Gettyimages

Razmigajmo se

Včasih je težko začeti, a ko zadeve stečejo in vadba postane del vsakdana, je vse lažje.

Zato si omislimo vadbeni razpored in se ga dosledno držimo, izkoristimo prijetna jutra, tople dneve in hladne večere, hodimo peš po opravkih ali se vozimo s kolesom, v deževnih dneh pa je dovolj priložnosti za vadbo doma ali v telovadnici.

Aktivnosti na prostem, ki topijo kalorije in niso tek

Začetek jeseni ponuja torej veliko možnosti, od nas pa je odvisno, kako jih bomo izkoristili. A vsaka odločitev v prid zdrave prehrane in več gibanja je dobrodošla.

»Na srečo imamo pod milim nebom nešteto možnosti, da iz svoje telesne aktivnosti preženemo rutino, ki je pogosto tista, ki posameznike odvrača od vadbe,« pove osebni trener Max Bridger.

Kaj torej prinaša več veselja in ni glede porabe kalorij nič manj učinkovito kot zgolj tekanje čez drn in strn? Med naslednjimi predlogi bo gotovo kakšen všečen.

Hoja

Hitrejša hoja bo seveda boljša od počasnih sprehodov. Če izberemo pot, ki pripelje na vrh vzpetine, toliko bolje. Kajti medtem ko se vzpenjamo, v eni uri porabimo do 2093 džulov (500 kalorij).

To pa ni edina pozitivna plat pohajkovanja po naravi. Kot so zapisali v publikaciji Environmental Science & Technology, je to povezano z manjšo stopnjo napetosti, prežene negativna čustva in varuje celo pred depresijo.

FOTO: Depositphotos

Plavanje

V študiji ameriške vesoljske agencije Nasa so dokazali, da se pozitivni učinki vsakodnevnega polurnega plavanja v hladni vodi ob nespremenjeni hrani pokažejo že po dvanajstih tednih, na univerzi Portsmouth pa so ugotovili, da je to tudi odličen način za premagovanje prehladov, saj krepi odpornost.

Plezanje

Plezanje, naj bo v dvorani ali na prostem, v skalni steni ali na bližnje drevo, po klinih ali lestvi, je dejavnost, ki vključuje čisto vse mišice telesa. Samo pomislimo na oprijemanje, dvigovanje, prestopanje in podobne gibe, ki so vključeni vanj.

Študija univerze Severna Florida je dokazala še, da aktivnosti, ki zahtevajo veliko ravnotežja, med katere plezanje nedvomno sodi, ugodno vplivajo tudi na spomin in druge možganske sposobnosti.

Veslanje

Med uro veslanja v čolnu, kajaku, kanuju ali na posebni napravi telo porabi do 41.868 džulov (1000 kalorij). Dokaj impresivno, kajne?

Hkrati se izboljšuje telesna drža – sedeti je treba pokončno – ter seveda krepijo mišice tako zgornjega dela telesa kot nog.

FOTO: Depositphotos

Vadba na svežem zraku

Ste bolj naklonjeni jogi, pilatesu, zumbi? Zakaj se jim ne bi predajali pod milim nebom? Ne samo da boste na svežem zraku, študija univerze Sussex je prav tako dokazala, da zvoki narave dodatno pomirjajo in sproščajo.

Če dodamo še izsledke raziskave medicinskega kolidža Peninsula, ki je dokazala, da ima gibanje v naravi boljše učinke na telesno in duševno zdravje, kot če vadimo v zaprtih prostorih, res ni razloga, da se priljubljeni telesni aktivnosti ne bi predajali na vrtu, terasi ali v bližnjem parku.

Tenis

Tenis je nedvomno odlična vadba, predvsem zaradi pozitivnega učinka na hrbtenico, gostoto kosti, mišice, gibčnost, odzivnost in še bi lahko naštevali. Ne obremenjujmo se preveč s tehniko in zlasti ne z rezultatom.

Glavno je, da uživamo in ob tem topimo kalorije.

Prevračanje koles

Saj vemo, kako smo jih kot otroci radi prevračali. In kdo pravi, da je ta aktivnost namenjena le najmlajšim? Delanje koles in tudi stoje je preprosto in zabavno, medtem se krepijo ravnotežje in refleksi ter seveda topijo džuli.

Če verjamete ali ne, kar 1675 se jih porabi v eni uri te vadbe.

Metanje frizbija

Še ena zabavna dejavnost. Kajti, le kdo ne mara frizbija. Medtem ko ga mečemo ali lovimo, tekamo, skačemo, se prevračamo in krepimo svoje telo. Vsekakor zabavno in koristno obenem.

FOTO: Simon Potter/Gettyimages

Kolesarjenje

Po podatkih univerze Concordia kolesarjenje dela čudeže. Ne samo za telo, temveč tudi za duševno zdravje. Med vrtenjem pedalov v telesu popušča stres.

Vsekakor je treba omeniti še rezultate študije univerze Birmingham, v kateri so strokovnjaki dokazali, da prav kolesarjenje znatno pripomore k upočasnjevanju staranja.

Kaj torej čakamo? Usedimo se na kolo. Kajti ne samo da bodo gubice manj vidne, manjše bodo tudi maščobne obloge, ki se jih želimo znebiti.