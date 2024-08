Vadbe, o katerih nihče ne govori, a se jih vsi udeležujejo

Taj či, či gong, taj či čuan, slišali ste že, niste pa nikoli vprašali, kaj to je, ker ste bili prepričani, da gre za neko vrsto karateja.

Vendar v zadnjem obdobju kar ne nehajo govoriti o tem. Mesta so polna plakatov, ki vabijo v telovadnice, nekateri prijatelji so kar naenkrat našli mir, kakršnega pri njih niste vajeni.

Spremenili so se fizično in umsko. Postali so drugačni. Ko jih vprašate, ne morejo nehati hvaliti vadbe, ki je čisto nekaj drugačnega od vsega preostalega.

Taj či je izraz, ki pomeni kitajsko borilno veščino. Doslednejši prevod kitajskega izraza tàijíquán, kar pomeni brezmejna pest.

Viri navajajo različna obdobja, v katerih je veščina nastala: od 12. do 19. stoletja prejšnjega tisočletja. Večina od različnih oblik taj čija izhaja iz ene od petih tradicionalnih oblik: čen, jang, vu (hao), vu in sun.

V sodobnem času se taj či bolj kot v borbene namene uveljavlja kot oblika športa. Sodobne oblike vsebujejo le del form, ki so jih vsebovale originalne oblike borilnih veščin. Izkušnje so pokazale, da ima redno izvajanje tehnik pozitivne učinke na počutje in zdravstveno stanje posameznika. Ljudje, ki izvajajo tehniko, so bolj vitalni, bolj zdravi in živijo dlje.

Taj či je v zadnjem času postal precej priljubljen iz dveh razlogov, prvi je ta, ker ga pogosto izvajajo kot dopolnilno dejavnost klubi, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, in zato ker so vaje atraktivne in jih lahko izvajajo ljudje vseh starosti, ne glede na spretnost.

Zelo pogosta zahodna miselnost je, da gre pri vajah taj čija za obliko fizične vadbe. V resnici pa gre za veliko več kot fizično gibanje oziroma vadbo. Vaje izvajamo vedno v stoječem položaju in v gibanju, pri tem uporabljamo gibe in forme, ki zelo spominjajo na borilne veščine, kot so karate, kung fu, aikido ...

Či gong je negovanje življenjske energije. Mogoče se boste nasmehnili in zamahnili z roko, da je vaša že zdavnaj šla iz vašega telesa. Pa vendar, ravno za tako misleče ali živeče so te vaje zelo priporočljive.

Gre za celovit sistem položajev in gibov, dihanja in meditacije za boljše zdravje in osebnostni razvoj. Vaje či gonga izhajajo iz tradicionalne kitajske medicine, njihove filozofije in seveda borilnih veščin.

Energijske vaje se uporabljajo za uravnavanje in krepitev življenjske energije či. Po nekaterih ocenah obstaja več kot 7.000 različnih či gong vaj, ki se lahko izvajajo sede, stoje in leže. Izvajajo se tudi v mirovanju ali v gibanju in so priporočljive za ljudi vseh starosti.

Obstajajo vaje, ki pozitivno vplivajo na določene organe oziroma dele telesa, lahko pa se odločimo za tiste, ki uravnavajo življenjsko energijo celotnega telesa.

Gibi se največkrat izvajajo počasi, sproščeno in tekoče. Pri opazovanju izvajalce marsikoga očara počasno, skoraj hipnotično gibanje.

Gibalne vaje, ki samo spominjajo na ples oziroma balet, v resnici pa to niso, so sestavljene iz naravnih uravnoteženih gibov. Gibi so naravni, če so vsi sklepi na telesu sproščeni, če ne zadržujemo sape in če za gibanje ne potrebujemo dodatne moči.

S takim gibanjem ne samo izgrajujemo mišice in topimo odvečno maščobo, povečujemo učinkovitost srca in pljuč ter nižamo količino sladkorja v krvi, temveč tudi dosegamo zavedanje sedanjosti. Znano je, da se um na vadbo odziva podobno kot mišice. Z vadbo se krepi in ohrani jasnost.

Mistično? Sploh ne. Ko, če se boste nekoč sami prepričali o opisanem, boste najbrž rekli, da vam je pri vsem tem všeč mir v telovadnici, vaje, ki niso zahtevne, a so zelo učinkovite, in ljudje, ki se s tem ukvarjajo. To je športna rekreacija, daleč od hrupa in naglice.