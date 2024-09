Kako se najlažje sprostite

Po dvanajstih urah dela obujete tekaške copate? Seveda, saj si lahko samo z gibanjem prečistite glavo ter spodbudite nastajanje hormonov sreče v telesu. Če ste gibalni tip, ste vedno usmerjeni k ciljem, zato potrebujete pri vsaki dejavnosti prijatelje, ki bodo sledili vašemu tempu. Ali še bolje - nekoga, ki je rahlo pred vami, da vas bo priganjal in motiviral. Če se prijateljica vpisuje na tečaj badmintona, se ji pridružite, enako, če sodelavka išče sopotnico za treking. Ker morate biti aktivni, da preženete napetost, sta za vas odlična tudi aerobika in fitnes.

Če ste razumski tip, ste pogosto polni energije in kreativnosti, stres je motor, ki vas žene, tako da se zdi, da sprostitve sploh ne potrebujete. A druge dni bi si najraje potegnili odejo čez glavo in spali. Vaša značilnost je, da ves čas preverjate in razmišljate, kaj vse potrebujete, po kateri poti boste najhitreje na cilju, kaj si šef misli o vas. Kar potrebujete za sprostitev, so vedno novi vtisi: pogovori z zanimivimi ljudmi, toda tudi razgibane športne aktivnosti. Razmislite o pilatesu, plesu, kolesarjenju.

Če ste čustveni tip, pa vas je skoraj nemogoče popolnoma pomiriti. Vaša sproščenost je pogojena s tem, da vas ne obdaja prav nič stresa. Uživate v sproščenih vikendih, vaše stanovanje je vaše osebno pribežališče udobja. Po naporni službi si želite predvsem mir. Za vas so joga, meditacija in terapija z gongi.