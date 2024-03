Zakaj je pomembno vzdrževanje normalne vaginalne flore

Študija revije The Derm Review, v katero je bilo vključenih več kot tisoč žensk, je prišla do zanimive ugotovitve: 21 odstotkov sodelujočih je povedalo, da več dni zaporedoma nosijo iste spodnje hlačke.

Skrb vzbuja podatek, da je vsaka deseta vprašana priznala, da ima iste spodnje hlačke na sebi tri dni ali več. Čeprav ni napisanega pravila, strokovnjaki svetujejo, da naj bi spodnje hlačke v prid intimnega zdravja menjali vsakodnevno.

Higiena intimnih predelov je namreč zelo pomembna, kajti na naših genitalijah so naravno prisotne bakterije in glivice, ki ob pravilni skrbi za čistočo – kakor tudi za hormonsko ravnovesje, telesno odpornost, prehrano z manj sladkorja, izogibanje stresu ... – ostajajo na normalni ravni, kadar se ravnovesje poruši, pa nastanejo težave.

Poleg tega se z različnih površin na intimne dele prenašajo zdravju nevarni mikrobi, stafilokoki, streptokoki in mnogi drugi, ki v majhnih količinah ne povzročajo težav, te nastopijo, ko jih je nenadoma preveč. Prav v toplem in vlažnem okolju se ob pomanjkljivi higieni ustvarijo idealne razmere za njihovo čezmerno množenje.

Čiste spodnjice vsak dan! FOTO: Gettyimages

Vaginalna kandidiaza

Vnetje nožnice in zunanjega spolovila, ki se imenuje vaginalna kandidiaza, najpogosteje povzroči kvasovka Candida albicans. Približno 75 odstotkov žensk se vsaj enkrat v rodni dobi ukvarja s to nevšečnostjo.

Med dejavniki, ki povečajo tveganje zanjo, sta že omenjena neredna higiena in spodnje perilo, v katerem koža ne diha. Tudi pretiravanje s sladkorjem, nasičenimi maščobami, predelano hrano, stres, jemanje antibiotikov, hormonske spremembe ali oslabljen imunski sistem so lahko krivi za pretirano razraščanje kandide, ki se pokaže z neprijetnim vonjem, osipom, izcedkom in srbenjem spolovila.

Kadar se ti simptomi pojavijo, jih je treba primerno zdraviti, še bolje pa je seveda z izogibanjem prej naštetim dejavnikom tveganja ter ob jemanju antibiotikov z uživanjem probiotočnih živil okužbo preprečiti.

Vaginalna flora

Praviloma se notranjost nožnice čisti sama. Mila in losjoni, čeprav izdelani posebej za ta del telesa, so namenjeni zgolj zunanji negi. Zato naj milnica nikoli ne zaide v samo vagino, temveč z nežnimi mili umivajte le zunanje dele intimnega predela, in preden oblečete spodnje perilo, kožo dodobra posušite z mehko brisačo.

Ker so za ustrezno kislost so pomembni laktobacili ali mlečnokislinske bakterije, je za intimno nego priporočljivo uporabljati mila s kislim pH, ki ohranjajo naravno kislost nožnice. Obenem se je treba zavedati, da naj nožnica ne bi dišala po rožicah ali parfumu.

Težko je sicer določiti, kakšen je njen normalni vonj, saj se ta razlikuje do ženske do ženske, ključno je, da vsaka pozna svojega in opazi spremembe, ki nakazujejo na bakterijska vnetja ali glivične okužbe.

Praviloma se notranjost nožnice čisti sama. FOTO: Shutterstock

Kaj pomaga?

Okužba s Candido albicans se lahko pozdravi sama. Kadar je nožnica srbeča, izcedek pa gostejši in močnega vonja, kar je eden od pokazateljev okužbe, se splača poskusiti s kopeljo z dodatkom malo jabolčnega kisa. Vaginalno tkivo je po naravi nekoliko kislo, če se njegova pH-vrednost spremeni in postane alkalno, so to idealne razmere za pretirano množenje omenjene glive.

Kopel z dodatkom skodelice jabolčnega kisa lahko omili simptome okužbe, saj na telesu ustvari okolje, ki omogoča hitrejše premagovanje težave. Na podoben način lahko koristi uživanje kisa: žlička v kozarcu vode pred obrokom pomaga telesu ohranjati ravnovesje, ki onemogoča pretiran razrast kandide.

Vnetje lahko tudi zdravimo z antimikotičnimi kremami za zunanje spolovilo in v obliki vaginalet s probiotiki za obnovitev ravnovesja vaginalne flore, ki so na voljo v lekarnah brez recepta. Pri ponavljajočih se in trdovratnejših vnetjih obiščemo ginekologa.

Sladkor hrani glivice

Zdrave maščobne kisline so ključne za zdravje celičnih membran ter vzdrževanje primernega bakterijskega in glivičnega ravnovesja. Maščobne kisline omega 3, 6 in 7 so pomembne za ohranjanje zdravja vaginalnih tkiv. Tudi zaradi preprečevanja okužb in vnetij je zato treba poskrbeti, da jih zaužijemo dovolj.

Zlasti ob okužbi s kandido so priporočljiva še druga živila: neškrobnata zelenjava, živila s probiotičnimi kulturami, sveže, nepredelano meso v zmernih količinah, mastne ribe, oreščki in semena, cela žita, zelišča, kot so bazilika, česen in origano, začimbi cimet in poper, hladno stiskana olja, jabolčni kis, limonin sok, ingverjev in metin čaj.