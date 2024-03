Najbolj moderne intimne pričeske: poglejte, katere so letos v ospredju (FOTO)

Še malo in čas bo za kopalke, kar pomeni, da bo z bikini predelov treba odstraniti višek dlačic, ki bi sicer kazile videz na plaži.

Mnoge ženske za intimno pričesko skrbijo kar vse leto, jo urejajo doma ali se obrnejo na mojstre in se pri tem odločajo za enega od trendov, ki jih določajo smernice urejanja tam spodaj.

Katere so letos v ospredju, razkriva portal 24sata.hr.

Klasična bikini depilacija

Pod to se razume odstranjevanje izključno dlačic, ki so vidne izpod kopalk in je zato prilagojeno modelu teh.

Depilacija je dobra izbira za vse, ki se s to obliko urejanja dlačic srečujejo prvič in za tiste, ki nimajo pretiranih težav s poraščenostjo.

Načeloma velja, da je najpogostejša izbira žensk, ki ne želijo izstopati, so pa rade urejene.

Moderni-visoki bikini

Zadnje čase so vse bolj priljubljene visoko izrezane kopalke, kar pomeni, da je nastal nov trend depilacije: nekakšne kombinacije klasične, osredotočeno na urejanje venerinega grička.

Tako kot pri prvem primeru gre za odstranjevanje dlačic, ki so vidne izpod kopalk in se zanjo odločajo ženske, ki prisegajo na naraven in urejen videz.

Dlačice so lahko moteče. FOTO: Vladimir Sukhachev/ Gettyimages

Francoska depilacija

Včasih imenovana mali francoski bikini in vsebuje elemente brazilske depilacije, pa vendar od nje odstopa. Trend naj bi izviral iz Francije, saj so tamkajšnje dame rade šik tudi, ko gre za urejanje intime.

Izraz označuje depilacijo, ki poseže globoko v notranjost intime in ohrani le tanko črtico dlak nad vulvo.

Idealna je za tangice, prav ta tip intimne pričeske glede na nekatere ankete najbolj obožujejo moški.

Med ženskami se zanjo odločajo moderne dame, ki imajo rade spremembe in so pustolovske narave.

Brazilska depilacija

Popolno odstranjevanje intimnih dlačic. Depilacija je dokaj boleča, vendar neprijeten občutek ob uporabi pravih postopkov hitro mine.

Zanjo naj bi se odločale samozavestne dame, ki se dobro počutijo v svoji koži.

Hollywoodska depilacija

Korak naprej oziroma korak nazaj od brazilske: gre za depilacijo, pri kateri se odstranjujejo tudi dlačice s področja zadnjice.

Priporočena je, seveda, če so te tako vidne, da predstavljajo težavo.

Vsaka ima svoj stil. FOTO: Shutterstock

Polna luna

Gre za malce neobičajno intimno pričesko, ki je v ospredje stopila zadnja leta. Pomeni popolno odstranjevanje dlačic na sprednjem delu, ostane le pravilen krog na venerinem gričku.

Nekatere dame stopijo še korak naprej in se odločijo za srce, zvezdo ali drug lik.