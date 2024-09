Zakaj bi morali vsako jutri piti vodo z medom in limono

Voda z medom in limono v poplavi novodobnih receptov za jutranje napitke ostaja kar malo zapostavljena, a dejstvo je, da pijača, na katero so prisegali že pretekli rodovi, prinaša mnoge pozitivne učinke na zdravje, piše The Times.

Kaj vse se bo zgodilo, če boste z njo začeli vsak dan?

Odpornost bo močnejša

V limoni zastopan vitamin C pozitivno vpliva na imunski sistem, saj spodbuja nastajanje belih krvnih telesc.

Ker je antioksidant, varuje celice pred oksidativnim stresom, s tem preprečuje niz kroničnih bolezni in pripomore k absorpciji železa, enega ključnih elementov za dobro odpornost.

Med je prava zakladnica vitaminov in mineralov, naravni sladkor v njem zagotavlja energijo, sestavine medu pa so nepogrešljive za močno odpornost.

FOTO: Gettyimages

Boljša bo prebava

Limoni sok spodbuja delovanje žolča, s tem se izboljša izkoristek v hrani prisotnih hranljivih snovi in pospeši presnova maščob.

Med deluje kot probiotik, probiotične kulture so nepogrešljive za dobro prebavo in zdravje nasploh. Kombinacija zato učinkovito odpravlja napihnjenost in zaprtje.

Boljša bo hidratacija

Telo zjutraj potrebuje tekočino, to mu zagotavlja voda, ki je z dodatkom limone in medu okusnejša in tekne bolj, kot običajna.

Boljše bo zdravje kože

Tekočina, vitamin C in snovi v medu tvorijo kombinacijo, ki nahranijo kožo. Ta je zato bolj zdrava, čistejša, bolj gladka in sijoča.

Spodbujeno bo razstrupljanje

Sok limone deluje kot diuretik in pomaga pri izločanju strupenih snovi iz telesa.

Med krepi delovanje jeter in spodbuja razstrupljanje organizma.

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Recept za vodo z limono

Sestavine:

300 mililitrov tople vode

dve žlici soka limone

čajna žlička medu

četrtina žličke soli

nekaj listkov poprove mete

Priprava: