Za boljši spanec na nočno omarico položite ta sadež

Limone so običajno na dosegu roke v kuhinji. Z njihovim sokom so pijače okusne in osvežilne, z njihovo lupinico so slaščice slastne, limone so dobrodošla pomoč pri zdravljenju virusnih okužb in zaveznice močne odpornosti.

Vsi ti učinki in načini uporabe so splošno znani, manj znano pa je, da je rezine limone dobro imeti na nočni omarici.

To je namreč že stara in učinkovita metoda zagotavljanja zdravja, boljšega spanca in počutja, sodobne raziskave potrjujejo njeno blagodejnost.

Zakaj bi torej morali v spalnici imeti limono? Readers digest ima odgovore:

Naravno osvežuje zrak

Limone so znane po osvežujoči, prijetni aromi. Eterična olja, ki so v njihovem olupku, ne samo lepo dišijo, temveč premagujejo tudi neprijetne vonjave.

Namesto da bi za lep vonj v prostoru, kjer spite, uporabljali umetne, velikokrat zdravju neprijazne arome, na nočno omarico položite nekaj rezin limone, ki bodo zaradi učinka v prostoru pripomogle k boljšemu spancu.

Pomagajo tudi do boljšega spanca. FOTO: Davizro Photography/Shutterstock

Zagotavlja lažje dihanje

Vonj limone in snovi, ki se sproščajo iz nje, pozitivno vplivajo na dihalni sistem.

Med drugim odpirajo zamašene dihalne poti. Zato je način dobrodošel pri zamašenem nosu zaradi prehlada ali zaradi drugih razlogov.

Limona namreč blaži tudi posledice alergij, s tem lajša dihanje in pripomore k boljšemu spancu.

Deluje protivirusno in protibakterijsko

Limona se ponaša z močnim protivirusnim in protibakterijskim delovanjem. S tem učinkom iz zraka v spalnici odstranjuje zdravju neprijazne mikrobe.

Eterična olja limone se ponašajo z učinkom dezinfekcije, tako vplivajo tudi na kvaliteto zraka in prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu okolju.

Blaži stres in izboljšuje razpoloženje

Vonj limone deluje pomirjujoče in izboljšuje razpoloženje, s tem, ko prežene tesnobnost in stres zagotavlja boljši spanec.

FOTO: Shutterstock

Naravna zaščita pred insekti

Vonj limone odganja komarje in drug mrčes, ki radi zaidejo v spalnico in ponoči ne dajo spati. V družbi rumenega sadeža boste pred njimi varnejši.

Izboljšuje spanec

Zaradi vseh prej naštetih učinkov je spanje v družbi limone boljše, s tem je boljše počutje in splošno zdravje, več je energije za premagovanje vsakodnevnih izzivov in boljši sta zbranost ter koncentracija.