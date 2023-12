Za okus in zdravje; to so začimbe, ki imajo koristne učinkovine za zdravje

Kuhate brez začimb? Napaka! Začnite jih dodajati jedem, saj boste tako izboljšali okus hrane, obenem pa naredili nekaj dobrega za svoje zdravje, večina začimb se namreč lahko pohvali s številnimi blagodejnostmi. Materina dušica, na primer, velja za naravni konzervans, dodajamo jo k rižu in mesu ter različnim omakam. Priporoča se kot sredstvo, ki pomirja, ter kot prva pomoč pri prebavnih težavah. Koperc je idealna rastlina za pomirjanja organizma in različnih želodčnih stanj, kot so krči, napihnjenost, pomanjkanje apetita in slaba prebava. Ublažil bo občutek slabosti, pregnal slab zadah in vas v splošnem pomiril.



Kurkuma, priljubljena indijska začimba živo rumene barve, je nujna v vzhodnjaški kuhinji, njena aktivna sestavina, kurkumin, pa je prava zakladnica zdravja. Vsebuje veliko antioksidantov, deloval naj bi protirakavo, protivirusno in protivnetno pa celo kot antibiotik. Kurkumo lahko uporabimo pri tako rekoč skoraj vsaki težavi, s katero se spopadamo.Imate radi pekoče? Rdeča paprika je iz iste družine kot čili, poznamo jo v več različicah, lahko je sladka, blaga ali pekoča, vsaka ima značilni okus. Vsebuje veliko zdravilnih in hranilnih snovi, ki koristijo organizmu in zdravju, denimo betakaroten, vitamine A, B1, B2, B6, E in C, železo, glukozo, eterična olja, kalij, natrij, ogljikove hidrate, folno kislino, fosfor in druge.Žafran je morda res najdražja začimba na svetu, a jo kljub temu uporabljajmo, čeprav po malem, je namreč močan antioksidant, ki celice varuje pred oksidativnim stresom. Tradicionalna azijska medicina ingver uporablja kot zdravilo. Blagodejno deluje pri prebavnih težavah, preganja slabost, pomaga blažiti simptome prehlada in gripe. Svežega in naribanega dodajamo najrazličnejšim jedem, denimo juham in omakam, tudi limonadi, iz njega pripravljamo čaj, zmletega v prah lahko dodajamo piškotom in drugim sladicam.Nikakor ne moremo mimo poprove mete, stare zdravilne rastline, ki svojo zdravilno sposobnost dolguje mentolu, ki hladi, deluje kot anestetik, blaži občutek slabosti. Cimet je začimba sladic, a dobro je vedeti, da obenem varuje organizem pred prehladi ter krepi kosti, kar je zlasti pomembno za ženske v menopavzi. Vsestransko uporabna so semena koromača; so namreč aromatična, vsebujejo magnezij, železo, kalcij, kalij in druge minerale, bogata so z antioksidanti. Ker imajo močan okus, jih uporabljamo zmerno, zlasti dobro se ujamejo z ribo, zelenjavo, tudi sirom.Kako zdrav in blagodejen je česen, čivkajo že vrabčki na veji: velja za enega najboljših preganjalcev prehlada, gripe in tudi bakterij.Ker možganom pošlje signal, da je želodec poln, česen poteši lakoto, koristi tudi srčnim bolnikom, saj preprečuje nastajanje krvnih strdkov ter izboljšuje cirkulacijo. Če ne marate surovega, jejte vsaj kuhanega, saj kuhanje ne uniči njegovih odlik. Če ga kuhate, ga nasekljajte in pustite stati deset minut, preden ga dodate jedi, to bo namreč aktiviralo encime, ki krepijo odpornost.