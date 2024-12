Z uravnoteženo prehrano do vitke postave

Danes nam različni viri priporočajo vse mogoče diete in načine hujšanja. Vendar jih večina naredi več škode kot koristi. »Da bi ostali zdravi, se je pomembno izogibati dietam, ki obljubljajo hitre rezultate z drastičnim zmanjšanjem kalorij ali izločanjem skupin živil, saj to lahko vodi do pomanjkanja pomembnih hranil. Poleg tega lahko takšne diete vodijo v jojo učinek, kar pomeni, da se izgubljena telesna masa hitro vrne. Te diete so še posebno nevarne za starejše ljudi, pri katerih se s starostjo že tako zmanjšuje mišična masa,« razlaga Ana Stepančič, mag. diet., viš. pred. iz Zdravstvenega doma Ljubljana, ki odsvetuje tudi priljubljeno keto dieto.

Posamezniki lahko poiščejo tudi strokovno pomoč, na primer v Centrih za krepitev zdravja.

»Čeprav je ketogena dieta priljubljena zaradi hitre izgube telesne mase in izboljšanja nekaterih zdravstvenih kazalnikov, je pomembno, da se zavedamo njenih potencialnih negativnih učinkov. Zaradi visokega vnosa maščob lahko znatno poviša raven slabega holesterola (LDL), kar poveča tveganje za srčno-žilne bolezni. Zaradi stroge omejitve vnosa ogljikovih hidratov se lahko pojavi pomanjkanje nekaterih pomembnih vitaminov in mineralov, ki so prisotni v sadju, zelenjavi in polnozrnatih žitaricah,« pravi.

Nobena dieta, pri kateri je določena skupina živil izpuščena, ni zdrava. FOTO: Halfbottle/Getty Images

Pozabite na proteinske izdelke

Tudi trendovskih proteinskih izdelkov, s katerimi naj bi bolj zdravo grešili, ne priporoča. »Ti izdelki so pogosto obogateni z beljakovinami, vendar vsebujejo tudi dodane sladkorje, nasičene maščobe in druge sestavine. Predvsem umetna sladila. Ta lahko zavajajo naše možgane. Ko jih zaužijemo, naši receptorji prejmejo signal za sladki okus, telo pa ne prejme pričakovanega vnosa energije. To lahko povzroči povečan tek in hrepenenje po sladki hrani, kar lahko vpliva na to, da bomo pri naslednjem obroku pojedli več kot sicer. Zato razni proteinski izdelki z umetnimi sladili niso primerno nadomestilo za obrok. Poleg tega lahko umetna sladila negativno vplivajo na sestavo črevesne mikrobiote. Torej so taki izdelki primerni le za občasno uživanje,« pojasnjuje.

Vedno se vprašajte, ali lahko dieto upoštevate na dolgi rok.

Katero dieto torej upoštevati, če želimo shujšati? »Ne gre za dieto, temveč za proces, ki vključuje spremembo življenjskih navad. Dieta je v resnici samo ena: zdrava in uravnotežena prehrana,« poudarja strokovnjakinja.

Kot pravi Ana Stepančič, se moramo pri dietah vprašati, ali lahko določen režim prehranjevanja vzdržujemo na dolgi rok. Pogosto je odgovor »ne«. Popolno izločanje določenih živil se pogosto ne obnese, saj po njih nato še bolj hlepimo. Hujšanja se je zato treba lotiti postopoma, korak za korakom. Tak pristop nas bo pripeljal do končnega cilja – izgube kilogramov.

Umetna sladila v proteinskih ploščicah povečujejo apetit. FOTO: DDP

»Posamezniki lahko poiščejo tudi strokovno pomoč, na primer v Centrih za krepitev zdravja, kjer se izvaja delavnica Zdrava mera. Strokovnjaki na teh delavnicah pomagajo posameznikom postopno spreminjati življenjski slog in jih vodijo do zastavljenega cilja in regulacije telesne mase,« navaja.