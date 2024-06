Vse težave, ki jih pozdravi ribez

Ribez raste na grmičkih, je enostaven za obiranje in okusen presen ali v različnih napitkih, smutijih, uporaben je za izdelavo marmelad, sokov in peciv.

Obstaja več vrst ribeza, razlikujejo se po barvi, okusu in količini hranljivih ter zdravilnih snovi.

Beli ribez je najbolj nevtralnega okusa, črni ima poseben okus, zaradi katerega surov ni tako priljubljen, je pa odličen za pripravo sokov, marmelad in peciv, rdeči je znan po bolj kislem okusu.

Vrste se med seboj razlikujejo v količini vitaminov in mineralov, pa tudi po količini zdravju koristnih fenolnih spojin in antioksidantov antocianinov.

Vse to zmore rdeči ribez

V njem je kalij, ki je nepogrešljiv za zdravje srca in za pravilno delovanje celega telesa, saj uravnava krvni tlak, preprečuje hipertenzijo, skrbi za pravilno ravnovesje tekočin v organizmu in niža tveganje za možgansko kap.

Rdeči ribez vsebuje beljakovine, jabolčno kislino, citronsko kislino, stearinsko kislino in gama-linolensko kislino.

Bogat je s kalcijem in fosforjem. Ima več vitaminov B kompleksa (B1, B2, B3 in B6), vitamina A in C ter K, je odličen vir antioksidantov in mineralov, ki izboljšujejo kvaliteto kože in las.

FOTO: Id-art/Shutterstock

Blaži alergije in preprečuje slabokrvnost

Pomaga pri detoksikaciji telesa, čisti kri, povečuje odpornost in varuje pred boleznimi. Tako v njem prisotna vitamin C, kot železo preprečujeta slabokrvnost, vitamin C ob tem deluje kot antihistaminik in blaži vpliv alergenov na telo ter lajša težave, ki jih povzroča astma.

Pomembna je vloga vitamina K, ki sodeluje pri pravilnem zgoščevanju krvi, hkrati je nepogrešljiv za absorpcijo kalcija in niža tveganje za osteoporozo.

Sveže jagode ali presni sok iz njih delujejo odvajalno in zdravijo oziroma preprečujejo zaprtje, saj vsebujejo veliko vlaknin.

Ribez je priporočljiv za osebe s sindromom razdražljivega črevesja, izboljšuje tek, deluje kot diuretik, spodbuja izločanje sečne kisline in je dober za osebe z revmatičnimi obolenji ter putiko.

Črni vsebuje veliko več vitamina C od rdečega. FOTO: Shutterstock

Dobra so tudi semena

Semena ribeza so bogata z nenasičeno omega šest linolno kislino, ki niža povišan krvni tlak in vnetja v telesu, blaži alergijske reakcije ter težave s kožo, omili predmenstrualni sindrom, stres, tesnobnost in napetost, piše Kurir.rs.

Ribez pozitivno deluje tudi na kožo, zmečkan je uporaben kot obloga pri poškodbah ali praskah, tudi manjših opeklinah.

Razlika med rdečim in črnim ribezom

Rdeči v 100 gramih vsebuje

4 odstotke priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov

5 odstotkov priporočene dnevne količine sladkorja

2 odstotka priporočenega dnevnega vnosa beljakovin

11 odstotkov priporočenega vnosa vlaknin

6 odstotkov priporočenega vnosa železa

12 odstotkov priporočenega vnosa mangana

13 odstotkov priporočenega vnosa kalija

14 odstotkov priporočenega vnosa vitamina K

44 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa vitamina C

Črni ribez v 100 gramih vsebuje

6 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov

7 odstotkov priporočenega vnosa sladkorja

3 odstotke priporočenega vnosa beljakovin

22 odstotkov priporočenega vnosa vlaknin

9 odstotkov priporočenega vnosa železa

16 odstotkov priporočenega vnosa mangana

14 odstotkov priporočenega vnosa kalija

39 odstotkov priporočenega vnosa vitamina K

281 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa vitamina C

Zaradi značilnega okusa je črni ribez uporabnejši za pripravo sokov in marmelad. FOTO: Shutterstock

Navaja inštitut za nutricionistiko- prehrana.si