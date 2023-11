Kosmulja, pozabljeni čudež narave (FOTO)

Velika škoda je, da kosmulj skorajda ni več po vrtovih in da iz tega izjemnega sadeža ne izdelujemo več marmelade, soka ali jih uporabljamo v prehrani. Po vsej verjetnosti je to jagodičevje, ki je sicer še najbolj znano v Angliji in še više, zaradi česar mu pravijo tudi sadež severne poloble, utonil v pozabo zaradi svoje kislosti. A prav zaradi te je kosmulja tako zelo zdrava. Že v antiki so poznali njihove blagodejne učinke na zdravje, tudi pri nas so bile včasih poleg ribeza najbolj zastopan sad po vrtovih. V Angliji iz njih delajo njihove znane pudinge, v Franciji so jih jedli kot prilogo k ribam, predvsem skušam. Po dolgih letih, ko smo nanje pozabili, spet počasi prihajajo v našo zavest, a kljub temu marsikdo sploh ne ve zanje.

Sadež sicer spada med grmovnice iz družine grozdičja, kamor spadata tudi rdeči in črni ribez, raste pa v različnih barvah, od rumene do rdeče. Nekatere sorte imajo tanke dlačice, vse pa so brez pečk, kar je zelo dobra lastnost za vkuhavanje marmelad. Pri nabiranju bodimo pozorni, saj ima grm kar dolge in ostre trne.



Sadež spada sicer med grmovnice iz družine grozdičja, kamor stejemo tudi rdeči in črni ribez.

Zelo dobro delujejo na našo prebavo, predvsem pri lenobnem črevesju, in je eno najboljših naravnih odvajal.

Zaradi kisline je, kot rečeno, kosmulja zelo zdrav sadež. Predvsem je dobra za utrjevanje imunskega sistema, saj vsebuje vitamin C in druge, mnogo antioksidantov in mineralov, ki krepijo naš imunski sistem in so tudi odlično poživilo. Zelo dobro delujejo tudi na našo prebavo, predvsem pri lenobnem črevesju, veljajo za enega najboljših naravnih odvajal. Predvsem je to zasluga vlaknin, ki jih vsebujejo.V optiki je kosmulja znana kot sad, ki krepi vid, vsakodnevno uživanje (sveže, v soku ali marmeladi) lahko zniža očesni pritisk in zmanjša solzenje oči.Sveže kosmulje ali stisnjene v sok lahko uporabimo tudi v lepotne in shujševalne namene. Ker zmanjšujejo pojavnost prostih radikalov, delujejo proti staranju celic, torej pomlajevalno. Njihovo uživanje v kakršni koli obliki uravnava tek oziroma zmanjšuje občutek lakote, poleg tega tudi čistijo kri in jetra ter razstrupljajo telo. Stisnjene in primešane oljčnemu ali arganovemu olju kot maska delujejo nadvse blagodejno na lase, predvsem proti prhljaju in za povečanje volumna, nekateri pa celo trdijo, da z rednim nanosom kosmuljev maske upočasnimo sivenje.Še mnogo drugih zdravstvenih težav pomaga urediti kosmulja, zato jo je res vredno poskusiti.