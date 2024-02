Vplivajo na delovanje možganov

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki v prebavnem traktu skrbijo za razgradnjo hrane, uničujejo škodljive patogene in sodelujejo pri sintezi nekaterih vitaminov, aminokislin in maščobnih kislin ter pomagajo pri gibanju črevesja. Imajo pozitiven vpliv na presnovo, imunski sistem in obvladovanje vnetja v telesu. Prebiotiki pa so snovi, ki v črevesju ustvarjajo primerno okolje za razvoj koristnih mikroorganizmov, torej povečujejo rast in učinkovitost probiotikov.

Prebiotiki bodo učinkovali zgolj, če je v telesu dovolj probiotikov, in obrnjeno.

»Služijo predvsem kot hranila za mlečnokislinske bakterije, pospešujejo njihovo rast in povečujejo aktivnost koristnih bakterij,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. »Najznačilnejši probiotiki so mlečnokislinske bakterije ali laktobacili, ki jih najdemo v jogurtu, kefirju, surovem kislem zelju, zelnici in sirotki. Najbolj priljubljeni za uporabo so probiotični jogurti. Prebiotike pa najdemo v sadju in zelenjavi, kot so jabolka, česen, čebula, cikorija in fižol.«

Prebiotiki zmanjšujejo pogostost in trajanje driske, vnetje in druge simptome, povezane s kronično vnetno črevesno boleznijo. FOTO: Nitcharee Sukhontapirom/Getty Images

Zdravo ravnovesje

S probiotiki koristne bakterije dodajamo, s prebiotiki pa spodbudimo delovanje obstoječih koristnih bakterij in pomagamo vzpostaviti ravnovesje.

»Če je ravnovesje v črevesni mikrobioti porušeno, pomagajo probiotiki. Imajo pozitivne učinke na prebavo, izboljšajo naš imunski sistem, pospešujejo presnovo laktoze, blažijo drisko, v črevesju zatirajo patogene klice, zmanjšajo možnosti za okužbe s prebavnimi virusi, zdravijo funkcionalne motnje črevesja in zmanjšajo pogostost okužb. Prebiotiki pa ustvarjajo boljše okolje za probiotike in prispevajo k boljšemu preživetju in rasti probiotičnih bakterij ter drugih, zdravju neškodljivih mikroorganizmov v telesu,« nadaljuje sogovornica in poudarja, da bodo prebiotiki učinkovali zgolj, če je v telesu dovolj probiotikov, in obrnjeno.

Če črevesje dobro deluje, se absorbirajo potrebna hranila, tvorijo se vitamini, črevesna sluznica pa je zaščitena.

Probiotiki podpirajo odpornost, izboljšujejo presnovo in obvladujejo vnetja v telesu: »Če naše črevesje dobro deluje, se absorbirajo potrebna hranila, tvorijo se vitamini, črevesna sluznica pa je zaščitena. Posledično bo telo bolje delovalo in se lažje ubranilo bakterij in virusov. Redno uživanje probiotikov vpliva tudi na delovanje možganov in duševno zdravje, določene vrste lajšajo kožne izpuščaje ter alergije otrok in dojenčkov.«

Probiotiki podpirajo odpornost, izboljšujejo presnovo in obvladujejo vnetja v telesu. FOTO: Tbralnina/Getty Images

»Tudi vaginalno zdravje je odvisno od pravega ravnovesja bakterij. Probiotiki povečajo absorpcijo hranilnih snovi v mišične celice, kar lahko športnikom pomaga pri hitrejšem okrevanju po treningu. Prebiotiki zmanjšujejo pogostost in trajanje driske, vnetje in druge simptome, povezane s kronično vnetno črevesno boleznijo. Podpirajo absorpcijo mineralov iz hrane, zmanjšajo tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni, pripomorejo k ohranjanju normalne telesne teže in povečujejo občutek sitosti.«

Probiotike in prebiotike uvrstimo na jedilnik vsak dan, včasih pa je po posvetu z zdravnikom dobro poseči po prehranskih dopolnilih.