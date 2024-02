Splošna slabost in utrujenost, zmanjšana odpornost proti okužbam, upočasnjeno celjenje ran, bolečine v sklepih in mišicah, vnete in krvaveče dlesni ter suha in razpokana koža so lahko znaki pomanjkanja vitamina C, askorbinske kisline, ki je telo ne more samo proizvajati, zato jo moramo redno uživati z uravnoteženo prehrano.

Vitamin C najpogosteje najdemo v sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi. FOTO: Darios447/Getty Images

»Gre za antioksidant, ki pomaga nevtralizirati proste radikale in zato igra ključno vlogo pri zaščiti celic pred poškodbami,« vlogo vitamina C pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Prosti radikali so namreč nestabilne molekule, ki lahko povzročijo poškodbe celic, kar lahko privede do različnih bolezni in procesa staranja. Poleg tega spodbuja absorpcijo železa in sodeluje pri tvorbi kolagena, ki je bistven za zdravje kože, dlesni, kosti in krvnih žil. Ta spojina ima tudi pozitiven vpliv na srce in ožilje, saj pospešuje proces celjenja ran, spodbuja rast in obnovo tkiv in vpliva na imunski sistem. Ima ključno vlogo pri obrambi telesa pred respiratornimi okužbami in varuje pred razvojem presnovnih bolezni. Pomanjkanje vitamina poveča dovzetnost telesa za različne infekcije, ki se lahko pojavijo zaradi hitrega in stresnega življenjskega sloga, kroničnih vnetij, bolezni, enolične prehrane in kajenja.«

Ublaži simptome

Seveda se je nujno zavedati, da kljub preventivnemu delovanju vitamin C ni čudežno zdravilo, zato ne bo čez noč odpravil slabega počutja in obolenja, nadaljuje sogovornica: »Največja učinkovitost se pokaže, ko se redno uživa kot del uravnotežene prehrane. Raziskave potrjujejo, da ustrezna količina vitamina C v prehrani opazno zmanjša simptome prehlada in skrajša trajanje bolezni. Ena od ključnih funkcij vitamina C je spodbujanje tvorbe belih krvnih celic, ki aktivno sodelujejo pri obrambi organizma. Antioksidativne lastnosti vitamina C prispevajo tudi k zdravju srca in ožilja, zavirajo procese staranja, sodelujejo pri tvorjenju kolagena ter zmanjšujejo tveganja za težave s ščitnico, pljuči in očmi.«

Ena od ključnih funkcij je spodbujanje tvorbe belih krvnih celic, ki aktivno sodelujejo pri obrambi organizma.

Dnevne potrebe po vitaminu C so odvisne od starosti, spola in splošnega zdravstvenega stanja posameznika: »Za otroke do osmega leta starosti se priporoča dnevni odmerek do največ 40 mg, pri čemer ne sme preseči 90 mg, saj bi večji odmerek lahko obremenil ledvice brez dodatnih koristi. Za otroke, starejše od 13 let, in odrasle je priporočen odmerek 100 mg vitamina C na dan, medtem ko lahko nosečnice zaužijejo 110 mg na dan. Potrebe so povečane, ko nas ogrožajo okužbe. Več ga potrebujejo tudi starejši ljudje, dializni in srčno-žilni bolniki, nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki, vegetarijanci, aktivni športniki in kadilci. Aktivnim športnikom priporočamo dnevni odmerek 200 mg, kadilcem pa 150 mg. Če jemljete aspirin ali zdravila, ki vsebujejo kortizol, lahko povečate vnos vitamina C, saj ta zdravila zavirajo njegovo absorpcijo.«

Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije poudarja, da je pred nakupom prehranskih dopolnil potreben posvet. FOTO: osebni arhiv

Z zdravo in uravnoteženo prehrano ter z uživanjem sezonskega sadja in zelenjave zadovoljimo potrebe po vitaminu C. Najpogosteje ga najdemo v sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi, je tudi v zeleni zelenjavi, v špinači, brokoliju, solati in stročjem fižolu. Prisoten je tudi v začimbah, kot so kajenski poper, česen in bazilika. Najbolje je, da zaužijemo surovo ali čim manj toplotno obdelano sadje in zelenjavo. »Trg s prehranskimi dopolnili je zelo pester, zato se je treba pred nakupom in uporabo posvetovati s farmacevtom,« še poudarja sogovornica.