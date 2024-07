Več vode za lepšo kožo

Težko bi našli žensko, pa tudi moškega, ki si ne želi čim dlje ohraniti mladostnega videza. S tem običajno mislimo gladko in napeto kožo brez ali s čim manj gubami, goste lase brez sivih izjem, lepe nohte. Da bi dosegli želeno, pogosto posegamo po kozmetičnih pripravkih, takšnih in drugačnih kremah, pilingih, maskah, serumih, obiskujemo frizerje, kozmetičarke, se lotevamo bolj ali manj invazivnih lepotnih popravkov. Vse od naštetega nekaj časa morda deluje, precej pa tudi stanjša denarnico.

Masažna ploščica gua sha in valjček pomagata pri zabuhlosti, toliko bolj, če uporabimo hladna. FOTO: Liudmyla Liudmyla/Getty Images

A najbolj učinkovito »lepotno« in pomlajevalno sredstvo je voda. Da bi bila koža napeta in lasišče zdravo, je namreč bistvena hidracija. Ne le od zunaj, veliko bolj od znotraj. Vsi hialuronski serumi in tretmaji namreč ne bodo pomagali, če ne bomo zaužili zadostne količine vode. To naj bi bilo okrog litra in pol na dan, odvisno od telesne teže, poleti, ko se več potimo, pa še nekoliko več. V vročih mesecih se pogosto spopadamo z zabuhlostjo, še posebno zjutraj in takrat, ko zaužijemo preveč slane hrane ali alkohola. Tudi v tem primeru je naš najboljši prijatelj voda, tokrat v zamrznjeni obliki. S kocko ledu zjutraj nežno potegnemo po predelih, ki se nam zdijo zabuhli, malo počakamo in po potrebi postopek ponovimo, nato pa nadaljujemo z običajno jutranjo rutino. Pri manj izraziti zabuhlosti pomaga že, če si v obraz pljusknemo hladno vodo. Oči ne bodo več zabuhle, če si prek njih za nekaj minut položimo rezine kumare, ki smo jo hranili v hladilniku. Tam hranimo tudi maske za obraz, še posebno tiste v gelu, ki jih nanesemo na podočnjake.

Poleti količino zaužite vode nekoliko povečamo. FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

Zadnja leta ponovno pridobivajo priljubljenost različni pripomočki za masažo obraza, kot so valjčki in ploščice gua sha. Tudi te hranimo v hladilniku, občutek na obrazu bo tako veliko bolj prijeten in med uporabo bo tudi zabuhlost veliko hitreje izginila. Za tiste, ki omenjenih valjčkov in ploščic še ne poznajo – gre za pripomočka za masažo obraza. Najprej na kožo nanesemo izdatno količino kreme ali olja, saj mora pripomoček po koži lepo drseti, nato pa začnemo izvajati masažo.

Z valjčkom enostavno drsimo od notranjega dela obraza navzven, pri čemer se še posebej osredotočimo na zabuhle predele in tiste, kjer opazimo nekoliko več gubic. Podobno počnemo z gua sha ploščicami, ki imajo srčasto obliko, da se rob bolj prilega obrazu. Masažo namreč izvajamo prav z robom ploščice, ki jo nežno vlečemo proti zunanjemu delu obraza, medtem ko z drugo roko držimo kožo, ki naj med potegi ostane čim bolj na miru. Da bi usvojili pravilno tehniko, je običajno treba nekoliko vaje, a je splet poln videov s podrobnimi navodili in nasveti, kako ploščico pravilno uporabljati.