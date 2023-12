Praznično prenajedanje se bo maščevalo marsikomu, a z voljo se da vse rešiti

Ste že siti dobrot in najrazličnejših pregreh? Do konca praznikov in vrhunca decembrskega dogajanja nas loči še več dni in kar veliko grižljajev, zato velja še enkrat opomniti na zmernost pri praznični mizi ter na pomen rednega gibanja kljub morebitnemu neugodnemu vremenu.

Za endorfine

Podatki kažejo, da med božično-novoletnimi prazniki zaradi vsega preobilja pridobimo okoli tri kilograme, na začetku novega koledarskega leta pa si očitamo nespametnost. Ohranjanje ravnovesja najlažje dosežemo s telesno vadbo, poudarja tudi direktorica Medicinskega centra Barsos Urša Murn in pristavlja, da z gibanjem pomagamo odpravljati napetost in stres zaradi nakupovanja in naglice.

Ne glede na to, ali se odločimo za krajše treninge doma, sproščujoče sprehode po svežem zraku ali sodelovanje v skupinskih dejavnostih, gibanje med prazničnim obdobjem prinaša številne koristi za zdravje in dobro počutje. Športna aktivnost prispeva k splošni okrepitvi imunskega sistema, kar je še posebno pomembno v času prehladov in gripe.

»Redna telesna vadba izboljšuje kardiovaskularno zdravje, povečuje energijo in izboljšuje splošno vitalnost,« dodaja in svetuje, da čim več sončnih dni izkoristimo za pohod na bližnji hrib ali si privoščimo snežne radosti. Tako se ne le razgibamo, ampak spodbujamo tudi sproščanje endorfinov, hormonov sreče, ki ugodno vplivajo na naše razpoloženje.

Obvezen zajtrk

A če nas bo po prvem januarju le preganjala slaba vest, na praznično prenajedanje pa opominjali tudi napihnjen trebuh in prebavne težave, bo treba ukrepati odločneje. Gibanje na prostem naj ostane na vrhu seznama prioritet, z nekaj odločnosti pa bomo spravili v red še jedilnik. Za začetek se je priporočljivo znebiti vseh ostankov prazničnih dobrot – podarimo jih prijateljem ali sosedom, jih delimo s sodelavci.

Vsak dan si vzemimo nekaj časa za zdravje. FOTO: Ulza/Getty Images

Če zajtrk do zdaj za nas ni bil najpomembnejši obrok dneva, naj to vsekakor postane. Privoščimo si sveže sadje, jogurt, smuti, ovsene kosmiče, jajce, pest orehov ... Nikakor ne zapustimo doma lačni, tako bomo lahka tarča za pregrehe iz pekarne ali pa tiste praznične dobrote, ki smo jih namenili sodelavcem. Kosilo in večerja naj bosta lahka, zadostujeta krožnik zelenjavne juhe in riba, za prigrizek pa si privoščimo sadje in oreške.

Telesu bomo tako pomagali preboleti praznično preobilje, hvaležnost pa nam bo izkazalo z urejeno prebavo.