Urolog svetuje ob začetku letošnjega movembra

Movember letos praznuje že okroglo 20-letnico, iz preprostega izziva, ki si ga je zastavilo 30 avstralskih prijateljev, samooklicanih Mo Bros, in sicer da si ves november puščajo brke, se je razvilo pomembno in vplivno gibanje, ki povezuje več kot pet milijonov ljudi, tudi v Sloveniji. Presenečeni nad odzivom javnosti nad njihovimi brki so ustanovitelji društva sklenili, da bodo s svojo prepoznavnostjo pomagali usmeriti pozornost k pogosto spregledanemu vprašanju, moškemu zdravju.

Večja skrb za zdravje

»Osrednji namen gibanja Movember je ozaveščanje moških predvsem o raku prostate, raku mod in duševnem zdravju. Gibanje pri tem tudi zbira sredstva za raziskave in programe, ki se ukvarjajo s temi težavami,« pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos. Movember je do zdaj zbral več milijonov evrov, z donacijami pa so podprli že 1200 pomembnih projektov.

Gibanje je pripomoglo k povečanju zavedanja o moških zdravstvenih težavah in spodbudilo moške k večji skrbi za zdravje.

»Stopnja dovzetnosti moških za zdravstveno preventivo se lahko razlikuje glede na državo, kulturo in druge dejavnike. Gibanje Movember je vsekakor pripomoglo k povečanju zavedanja o moških zdravstvenih težavah in spodbudilo moške k večji skrbi za zdravje. Vendar se stopnja dovzetnosti lahko še vedno razlikuje in je odvisna od različnih okoliščin. Če poenostavim: nekateri so previdnejši kot drugi, na splošno pa opažam večjo ozaveščenost,« pojasnjuje sogovornik, zadovoljen, da movember spodbuja tudi k zavedanju o pomenu rednih zdravniških pregledov.

Začelo se je kot mesečni izziv brkatih prijateljev. FOTO: Sorapop/Getty Images

Opazovanje in aktivno spremljanje težav

»Poudaril bi tudi, da naj moški opazuje in sam aktivno spremlja svoje težave in jih morda beleži. To zlasti velja za vrednosti PSA v krvi. Samopregleduje oziroma tipa naj si moda in spolovilo, opazuje naj seč in način uriniranja. Ugotovitve naj raje posreduje zdravniku, in ne išče razlage po internetu, saj lahko zaide v skrajnosti in sproži paniko,« še opozarja urolog.

In kako lahko sami podpremo movembrsko dogajanje? Vsakdo lahko spodbuja bližnjega k preventivnemu zdravstvenemu ravnanju, mu prisluhne ob morebitni stiski in svetuje, lahko daruje sredstva za zdravstvene namene ali se v podporo moškemu duševnemu zdravju udeleži dobrodelnega teka, moški, seveda, pa naj si v znak solidarnosti pustijo rasti brke.