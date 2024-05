Tema stvarema bi se marsikdo najraje izognil, a sta lahko odlični za zdravje

Pospravljanje in čiščenje pogosto dojemamo kot nujno zlo, s katerim večina rada odlaša do zadnjega. A oboje ima veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje, tako psihično kot fizično, odvisno od opravila. Nekatera od njih, denimo sesanje, pomivanje tal, tudi oken, nas bodo namreč dobro razgibala, kar blagodejno vpliva na sklepe in kosti, gibljivost, srčno-žilni sistem, ker bomo med delom pokurili precej kalorij in učvrstili kakšno mišico, pa bomo tudi vitkejši.

Bolj naporna opravila so odlična funkcionalna vadba, ki nam bo pognala kri po žilah, zato lahko preskočimo obisk telovadnice, za kar nam bo hvaležna tudi denarnica. Že samo 20–30 minut dolgi intervali čiščenja na dan lahko poskrbijo za dobro telesno pripravljenost, zato pozabite na robotski sesalnik in ga zamenjajte z metlo.

Seveda je čiščenje koristno za zdravje tudi zato, ker iz doma odstranimo prah, pršice, bakterije in druge nevarne snovi, je pa treba paziti, da pri tem ne uporabljamo agresivnih čistil, ki bodo delo sicer opravila odlično, a bodo za seboj pustila nevarne molekule, ki bodo prej ali slej prodrle v naša pljuča. Izberimo raje ekološka čistila, s sokom limone, kisom ali sodo bikarbono lahko očistimo tako rekoč vse površine in madeže ter jih tudi razkužimo, če si želimo, da bi po čiščenju tudi lepo dišalo, pa uporabimo najljubše eterično olje. Tega lahko dodamo v vodo, s katero pomivamo tla in druge površine, lahko pa ga nakapamo v izparilnik. Dodatna prednost eteričnih olj je vpliv na naše počutje in razpoloženje. Če si želimo pomiritve, izberemo sivko, da bi dvignili nivo energije, pa rožmarin ali limono.

Hišna opravila so tudi odlična aktivnost za sproščanje, še posebno če si med delom zavrtimo najljubšo glasbo, ker gre za fizično aktivnost, se med pospravljanjem sprošča hormon sreče, ko bo delo končano in bomo z rezultatom zadovoljni, pa bo tudi to blagodejno vplivalo na naše počutje.