Tudi mrtev zob se da pozdraviti

Kaj je koreninsko zdravljenje in kdaj je potrebno?

Zdrav zob je zgrajen iz zobne krone, ki jo prekriva zobna sklenina, in korenine (ličniki in kočniki imajo več korenin), dela zoba, ki ga v ustih ne vidimo. Na vršku korenine v zob vstopajo žile in živci (zobna pulpa), ki po tankem koreninskem kanalu poteka proti zobni kroni. Koreninsko zdravljenje je potrebno pri zobeh, pri katerih je zaradi globokega kariesa, večje plombe ali druge obsežne poškodbe zobne krone nastalo vnetje zobne pulpe ali je ta celo odmrla. Takrat je treba iz zoba odstraniti vneto ali odmrlo zobno pulpo in bakterije, ki so jo okužile. To storimo s čiščenjem in oblikovanjem koreninskih kanalov, nato pa je treba te hermetično tesno zapreti s polnilnim materialom.

Igor Potočnik, dr. dent. med., spec. endodont FOTO: Osebni Arhiv

Vnetje in odmrtje zobne pulpe v več kot polovici primerov potekata povsem neboleče. Po drugi strani pa je vnetje zobne pulpe lahko ena najmočnejših telesnih bolečin. Najpogostejši znaki so mravljinčenje v enem od zob, bolečina na ugriz in ostra bolečina na vroč ali hladen dražljaj, ki presega običajno občutljivost zob. Ko pa sčasoma bakterijska okužba iz notranjosti zoba doseže okolno kost, se spet lahko pojavijo bolečine, pri močnejših okužbah tudi absces in oteklina.

O čem govorimo pri izrazu mrtev zob in kako rešujete to stanje?

Mrtev zob je pogovorni izraz za zob, pri katerem je zobna pulpa iz različnih razlogov odmrla. Kost v okolici vrška korenine se zaradi vnetja razgradi. Telo se pred bakterijami brani tako, da prazen prostor nadomesti z vnetnim granulacijskim tkivom – zato takemu vnetju rečemo tudi granulom. Dolgo je veljalo, da je t. i. mrtve zobe bolje odstraniti. V času nastanka teh teorij je bila uspešnost zdravljenja tako nizka, da je bilo tako razmišljanje povsem utemeljeno. Pri zdravljenju s sodobnimi metodami in sodobno tehnologijo pa je uspešnost tako visoka, da tak pristop nima več strokovne utemeljitve.

Nova tehnologija in zobozdravstvo Specialist endodont Igor Potočnik o tem, kakšno tehnologijo uporabljajo pri koreninskem zdravljenju zob: »Pri diagnostiki nam je v veliko pomoč 3D RTG-slika – CBCT (računalniška tomografija s stožčastim žarkom), ki pomaga pri diagnosticiranju zapletenih primerov, odkrivanju skritih kanalov, ocenjevanju zlomov korenin in natančnejšem načrtovanju zdravljenja. Pri odstranjevanju bakterij si pomagamo z operativnim mikroskopom, ki nam s 40-kratno povečavo vidnega polja in boljšo osvetlitvijo omogoča predvidljivo odkrivanje dodatnih kanalov pri kočnikih (t. i. četrti kanal), odstranitev kalcinacij, zalomljenih instrumentov, odstranitev neuspešnih polnitev, kovinskih protetičnih zatičkov. Najučinkoviteje bakterije odstranimo z laserjem, ki aktivira dezinfekcijsko tekočino. Tako dezinfekcija doseže tudi bolj nedostopne dele sistema koreninskih kanalov.«

Cilj zdravljenja je odstranitev vnetega/odmrlega pulpnega tkiva in bakterij iz pulpne komore in koreninskih kanalov. To storimo z mehanskim oblikovanjem koreninskih kanalov z endodontskimi iglami ter temeljitim izpiranjem kanalov s protibakterijskimi tekočinami. Čiste koreninske kanale nato hermetično tesno zapremo. Ključ zdravljenja je natančnost očiščenja koreninskih kanalov, saj že milimeter neočiščenega koreninskega kanala lahko vsebuje dovolj bakterij, da vnetje ostane aktivno. Uspešnost zdravljenja rutinsko preverjamo leto po končanem zdravljenju z RTG-slikanjem. Uspešno ozdravljen zob je funkcionalno enakovreden intaktnemu.

Kako nove tehnologije in tehnike v endodontskem zobozdravstvu vplivajo na uspešnost in udobje zdravljenja?

Sodobna specialistična endodontija je v zadnjih 20 letih postala najbolj tehnološko podprta veja zobozdravstva. Z novo tehnologijo smo dosegli visoko stopnjo uspešnosti, kar 90-odstotno, učna krivulja uporabe tehnologije in strošek nakupa pa sta vplivala tudi na ceno storitve. Dolgo je koreninsko zdravljenje veljalo za sinonim bolečine v zobozdravstvu. V zadnjih desetletjih so učinkovitost lokalnih anestetikov in tehnike vbrizganja anestetične raztopine močno napredovale. V večini primerov lahko zagotovimo neboleče koreninsko zdravljenje. Sodobna tehnologija, ki omogoča natančno instrumentiranje koreninskih kanalov, veliko pripomore k nebolečemu, manj invazivnemu delu, s čimer zmanjšuje število in intenzivnost zapletov po zdravljenju.

Ko mora zob ven … Raziskave so pokazale, da je uspešnost endodontskega zdravljenja pri vneti ali odmrli zobni pulpi več kot 90-odstotna, kadar je vnetje napredovalo v čeljustno kost, pa je mogoče pozdraviti 80 odstotkov zob. Ponovno endodontsko zdravljenje je za približno 10 odstotkov manj uspešno kot primarno. Kadar pa je zobna krona zelo uničena ali je zob močno majav, endodontsko zdravljenje ni vedno smiselno.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.