Trobentice proti spomladanski utrujenosti

Spomladanska utrujenost ni bolezen, stanje je povezano z več dnevne svetlobe in tako s spremembami bioritma in hormonskega ciklusa. Kateri pokazatelji nas opominjajo, da bi morali bolje poskrbeti zase?

Vzrokov za napetost v hitrem vsakdanjiku ne manjka, zato je treba poznati načine, s katerimi lahko omilimo delovanje hormona kortizola.

Kadar ga je v krvi dolgo preveč, ogroža zdravje, saj spodbuja telesna vnetja, viša krvni tlak, vodi v nizko samozavest, povzroča kronično utrujenost, skratka, ima večplasten vpliv, ki ga je treba zatreti, še preden se pokažejo prvi učinki kroničnega stresa na telesno in mentalno zdravje.

Ne le na pomlad, nasploh je pretežno sedeč sodobni živ­ljenjski slog za zdravje in počutje škodljiv. Če ob tem pustimo vnemar redno telesno vadbo in vedno najdemo nešteto izgovorov, da je ne umeščamo vsakdan, je odgovor na vprašanje, zakaj nas pestita utrujenost in brezvoljnost, kot na dlani in se glasi: zaradi preveč sedenja in premalo gibanja.

S tem je povsem jasna tudi rešitev: vsaj trikrat na teden najmanj 20 minut intenzivno vadimo – najbolje zunaj na svežem zraku –, med delom pa si večkrat vzemimo odmor in se dodobra razgibajmo.

Ne pravijo brez razloga, da je zajtrk najpomembnejši dnevni obrok, telesu namreč zagotovi energijo za vse podvige dneva. Številne študije so pokazale še, da so ljudje, ki ne jedo zajtrka, pogosteje žrtve kronične utrujenosti, zato je prvi jutranji obrok pomemben.

Tako kot je pomembna njegova sestava. Živila, ki vsebujejo enostavne ogljikove hidrate, so odsvetovana. Ob njih krvni sladkor hitro naraste, hitro pa tudi upade, zato se pojavi izčrpanost.

Namesto da bi se tedaj zatekli h kofeinu, raje dopoldanske in jutranje obroke obogatimo z vlakninami, kakovostnimi beljakovinami, zdravimi maščobami in sestav­ljenimi ogljikovimi hidrati, ki bodo dlje časa zagotavljali energijo.

Že zgolj blaga dehidracija po­slabša zbranost, storilnost in samo počutje. Vpliva namreč na vse telesne funkcije, zaradi nje se med drugim zmanjša prostornina krvi, ta postane gostejša in se počasneje premika po krvnih žilah, telesni organi dobijo manj kisika in nastopi izčrpanost.

V tem primeru je rešitev primerna količina dnevno popite vode.

Spomladanska utrujenost, kot se imenuje stanje organizma spomladi, je pri nekaterih ljudeh lahko posledica razvad in morebitnih prehladnih obolenj v hladnejšem obdobju leta, zaradi česar je telo izčrpano.

Posledice pomanjkanja železa v krvi so nepravilno bitje srca, pomanjkanje kisika v telesu, bledična polt, manjša odpornost in utrujenost.

Anemija je pogostejša pri ženskah kot pri moških, eden od načinov premagovanja je dovolj železa v prehrani. Najboljši vir tega minerala so rdeče meso, stročnice, jajca, zelena zelen­java, oreščki in semena.

Spalna rutina je eden od prvih pogojev za dober spanec, ta pa je pogoj za dovolj energije. Zato poskušajmo vsak večer k počitku leči ob približno istem času in ne glede na to, ali je vikend ali dan med tednom, tudi vstanimo kot običajno.

Spalna rutina in kakovosten spanec, ki traja povprečno sedem do osem ur, sta namreč zaveznika dobrega počutja in zadovoljive količine življenjske energije.

Stalna dosegljivost izčrpava. Zato si dovolimo vzeti odmor od elektronske pošte in klicev. Prav tako se od časa do časa ogradimo od družbenih omrežji.

Zasutost z vsemi mogočimi informacijami na dolgi rok ne prinaša nič dobrega in spodbuja kronično utrujenost.

Z odpravo vseh prej naštetih dejavnikov bo spomladanska utrujenost lažje premagljiva, za več energije pa pomaga čaj iz ene najznačilnejših spomladanskih rastlin: trobentic.

Trobentice: čistijo organizem, zagotavljajo energijo in koristijo dihalom

Cvetovi in listi trobentic že od nekdaj veljajo za odlično sredstvo proti spomladanski utrujenosti, revmi, bronhitisu, kašlju in drugim težavam z dihali. Uporaba zgodnih znanilk pomladi v zdravilstvu sega že v 15. stoletje, danes so trobentice znane predvsem kot sredstvo za blaženje kašlja, čiščenje krvi in kot blago pomirjevalo.

Običajne trobentice (Primula vulgaris), ki jih najbolj poznamo in se spomladi širijo po travnikih, premorejo nekoliko manjšo zdravilno moč kot zdravilni jeglič (Primula veris) – divji je zaščiten. Trobentice so zelo uporabne, saj spodbujajo izločanje katarja in drugih sluzi iz dihal, ugodno vplivajo na kašelj in blažijo druge simptome viroz, ki se rade pojavljajo ob koncu zime. Poleg tega so njihove korenine, listi in cvetovi dobrodošli za čiščenje krvi in pri blaženju simptomov protina in revmatizma.

Zlasti mladi listi trobentic so izjemno bogati z vitaminom C. Lahko jih dodamo v solate, juhe, prikuhe, sendviče ter iz njih pripravljamo čaj. Resda niso ravno okusni, vendar uspešno premagujejo spomladansko utrujenost.

Tudi cvetovi se uporabljajo v prehrani, saj imajo prijeten, sladkast okus, lahko so okras jedem ali sestavina solat in juh. Iz njih se pripravljajo tudi različni zdravju prijazni pripravki. Posušeni ali sveži, dodani čaju iz kopriv, pripomorejo k čiščenju krvi. Tak čaj je priporočljivo spomladi piti do trikrat na dan.

Proti kašlju pripravimo čaj iz trobentic. Potrebujemo 40 gramov posušene korenine trobentic, narezane na koščke, 20 gramov semen janeža, dva grama semen koromača, 20 gramov listov lapuha. Iz žlice mešanice in treh decilitrov vode pri­pravimo čaj, ki ga sladkanega z medom pijemo trikrat na dan. Proti kašlju pomaga tudi poparek iz cvetov trobentic: z litrom vode prelijemo deset gramov suhih cvetov in tako pripravljen napitek pijemo dvakrat na dan.