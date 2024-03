Zakaj bi morali vse leto jesti hren (in druga najboljša zdravila iz narave)

Obstajajo živila, ki se ponašajo z zdravilnimi učinki. Eno od njih je hren, ki bo v ospredje stopil v velikonočnem času, v ostalem delu leta pa je praviloma zapostavljen. Poglejte, zakaj bi ga morali jesti vse leto in še, katera druga živila iz narave skrbijo za naše zdravje.

Med

Med vsebuje ogromno hranljivih in zdravilnih učinkovin: v njem so vitamini, minerali, encimi, antioksidanti.

Deluje protivnetno, protimikrobno, protibakterijsko, spodbuja celjenje ran, niža tveganje za okužbe z bakterijami ali virusi in zdravi vnetja.

Zdravilni učinki medu so že dolgo znani. FOTO: Alter_photo/Gettyimages

Kurkuma

Glavna učinkovina v kurkumi je kurkumin, ki učinkuje protivirusno, protivnetno in protibakterijsko. Kurkuma blaži simptome gripe, prehlada in spodbuja regeneracijo celic.

Upravičeno slovi kot ena najbolj zdravih rastlin na svetu in zaradi protivnetnega delovanja niža tveganje za številne kronične vnetne bolezni, kot so artritis, sladkorna bolezen, demenca, možganska kap, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen. Kurkumin je učinkovit še pri preprečevanju simptomov depresije.

Jedem se kurkumo dodaja kot začimbo, najbolje v kombinaciji s črnim poprom, ki poveča absorpcijo kurkumina. V korist zdravja naj bi dnevno zaužili čajno žličko kurkume v prahu. Priljubljene so kombinacije te z medom in ingverjem, ki prinašajo številne koristi za zdravje.

Propolis

Še en čebelji izdelek, ki se uporablja že več kot 2000 let. Aktivne snovi v propolisu so flavonoidi, ti delujejo kot antibiotiki, antiseptiki in so močni antioksidanti.

Ob flavonoidih je v propolisu še vsaj dvesto zdravilnih učinkovin, kot so rastlinske smole, vosek, organske kisline, polifenoli, minerali, vitamini …

Propolis krepi odpornost, varuje jetra, celi rane, viša plodnost, učinkovit je pri bolečem grlu, se pa z njim ne sme pretiravati, saj ima v prevelikih koncentracijah nekatere nezaželene učinke.

Prav tako izdelki na osnovi propolisa niso primerni za osebe z alergijo na čebelje izdelke, odsvetovano je jemanje v nosečnosti in med dojenjem. Pripravki s propolisom na osnovi alkohola niso primerni za nosečnice, doječe matere in otroke. Previdnost ni odveč tudi pri vseh, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi.

Propolis je naravni antibiotik. FOTO: Gulcin Ragiboglu/Gettyimages

Matični mleček

Matični mleček ob propolisu prestavlja eno od najmočnejših sredstev za varovanje zdravja, saj ščiti pred mnogimi bolezenskimi stanji.

Dviguje raven energije, zagotavlja mladosten videz, ohranja vitalnost, krepi spolno moč, spodbuja obnovo celic, skrbi za zdravje srca in ožilja, niža količino holesterola v krvi, izboljšuje mentalno zdravje, krepi odpornost, pomirja, uravnava tek, skrbi za hormonsko ravnovesje, lajša menstrualne bolečine, pomaga pri impotenci, v kombinaciji s propolisom je odličen pri prebolevanju gripe, dobrodošel je za osebe, ki so nagnjene k depresiji in za vse, ki niso alergične na čebelje izdelke.

Hren

Izjemno zdrava rastlina. Že v antiki so ga uporabljali za blaženje bolečin v hrbtenici, za spodbujanje spolne sle, nekoč je igral vlogo zobne paste.

Danes je dobrodošel v vlogi čistilca telesa, je zdravilo proti zamešenim krvnim žilam, deluje kot antiseptik, diuretik, spodbuja krvni pretok, čisti pljuča, blaži simptome astme in druge dihalne težave, koristi ledvicam, pomaga pri revmatičnih težavah in pri težavah z žolčem.

Vsebuje ogromno vitaminov in mineralov: vitamin C, vitamina B1 in B6, kalij, železo, kalcij, magnezij, fosfor, silicij in eterična olja.

Krepi odpornost, obnavlja kožo, blaži kašelj, čisti sinuse, lajša dihalne težave, premaguje glivične in bakterijske okužbe, spodbuja izločanje želodčnih sokov, čisti jetra, gladi gube, odpravlja mozolje in blaži glavobole.

Hren med drugim skrbi za zdravje dihal. FOTO: Eskymaks Gettyimages

Česen

Najmočnejši naravni antibiotik. Glavna učinkovina alicin deluje protivirusno, protiglivično in protiparazitsko.

Med drugim uravnava krvni tlak, skrbi za zdravo srce, pomaga pri absorpciji železa, deluje protivnetno, ščiti zdravje jeter, preprečuje nabiranje oblog v arterijah, preprečuje srčno in možgansko kap, niža holesterol.

V njem je veliko cinka, bakra, fosforja, železa in je zato nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane.

Jabolčni kis

Naraven jabolčni kis čisti organizem in deluje kot antiseptik.

V črevesju nevtralizira patogene mikrobe, bogat je z vitamini in minerali kot so kalij, natrij, kalcij, magnezij, fosfor, železo, vsebuje vitamine B kompleksa, C, E in A, alkalizira telo, zavira tek, spodbuja prebavo, uravnava krvni sladkor, čisti jetra premaguje kronično utrujenost. Najboljši je na solatah, koristi tudi razredčen z vodo, vendar se s količino ne sme pretiravati.

Jabolčni kis čisti organizem in deluje kot antiseptik. FOTO: Anihobel/Gettyimages

Olje divjega origana

Ima širok protivirusni in proti bakterijski spekter delovanja, učinkuje proti glivicam, je močan antioksidant. Celice ščiti pred delovanjem prostih radikalov. Aktivni spojini karvakrol in timol sta močni protiglivični in protibakterijski učinkovini.

Olje origana omili dihalne težave, ki so posledica sinusitisa (ali rinosinusitis) oziroma vnetja tkiva, ki obdaja sinuse, blaži glavobol, ki je povezan z vnetji sinusov, blaži kašelj, pomaga pri vnetju ušes, omili simptome prehlada, gripe, zdravi vnetje mehurja. Pred uživanjem se ga lahko meša z vodo ali s kokosovim oljem.

Dokazana je učinkovitost proti 25. različnim bakterijam.

Pomaga pri okužbah sečil, dihalnih okužbah, okužbi s kandido, z virusom herpesa in pri prebavnih težavah, ki so posledica glivičnega ali bakterijskega delovanja, piše 24sata.hr.