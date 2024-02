Ideje za izlet: trije čudoviti kotički Slovenije

Če je tudi vas zamikalo, da bi se malo potepali, vendar ne veste, kam kreniti, imamo za vas tri ideje za izlete po Sloveniji.

Gradova Rihemberk in Dornberk

V dolini, ki jo je oblikovala reka Vipava, nad krajem Branik stoji grad Rihemberk. Je eden najslikovitejših gradov v Sloveniji, zgrajen na stičišču dveh območij, zavarovanih z Naturo 2000: doline Branice in Krasa, ter ponuja izjemne razglede na vse strani.

Slovi po 27 metrov visokem obrambnem stolpu, ki je najvišji v državi. Nanj vodi 700 let staro polžasto stopnišče, obdano s tri metre debelim kamnitim zidom.

Med drugo svetovno vojno je bil požgan, mnogo pozneje se je začela njegova prenova, ki se je z obnovo stavbnega kompleksa deloma končala v letu 2017, lani so obnovili še grajsko kapelico, celoten objekt se pripravlja na vlogo prizorišča evropske prestolnice kulture leta 2025.

Tu se začne (ali konča) pot dveh gradov, ki povezuje grad Rihemberk in grad Dornberk v vasi Tabor nad Dornberkom. Po dveh urah in pol hoje pripelje do srednjeveške vasice Tabor, ki je nastala okoli nekoč enega najmogočnejših gradov pri nas, ki je skozi stoletja doživljal različne usode. V zgodnjem 16. stoletju je imel vlogo protiturškega tabora, danes so vidni njegovi ostanki.

Pot dveh gradov je dobro označena, nezahtevna in pelje skozi eno najlepših vasi na Slovenskem, Pedrovo na robu kraške planote. Vasica s hišami, razporejenimi okoli cerkve Sv. duha, ponuja turistično ponudbo, ki je trajnostna in v sožitju z naravo. V njej delujeta sirarska in ekološka kmetija, imajo turistične namestitve in galerijo.

Vsekakor zanimiv izlet, ki ga lahko sklenete v bližnji strnjeni primorski vasici Prvačina, natančneje v tamkajšnjem muzeju Hiša Aleksandrik, posvečenem mladim ženskam iz Vipavske doline, ki so od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne kot dojilje, sobarice ali varuške delale pri bogatih družinah v Egiptu, da so z zaslužkom pomagale svojim družinam in jih reševale iz finančne stiske.

Pekel pri Borovnici

Pekel pri Borovnici je zanimiva soteska s petimi slapovi, ki se nizajo na potoku Otavščica. Ta je na zemljevidih označen kot Borovniščnica. Pot do soteske vodi z Vrhnike skozi Bistro do Borovnice, kjer obiskovalce do končnega cilja usmerjajo oznake.

Pred sotesko je veliko parkirišče, tik pred vhodom vanjo obiskovalce pozdravi lesen hudič, ki vabi v svoj dom. Poti se začne položno in najprej prečka travnik, nato zavije v gozd in vodi od slapa do slapa.

Prvi je nižji, visok le približno pet metrov. Drugi je višji, voda pada v globino s 16 metrov. Oba oblikujeta tolmun, kjer se je mogoče odžejati s čisto in vedno hladno studenčnico. Pot od drugega slapa naprej ni primerna za vsakogar, zlasti ne za manjše otroke, priporočljiva je tudi primerna obutev.

Po nekoliko bolj napornem vzponu očara pogled na tretji, najvišji slap v Peklu, ki meri kar 18 metrov. Tisti, ki se povzpnejo do petega slapa, naj obiščejo še skalni osamelec Hudičev zob, od koder se odpirajo čudoviti razgledi na okoliške kraje, v lepih dneh bodo uzrli celo vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.

Celotna pot traja približno uro in pol, z vzponom na Hudičev zob malce dlje, nekoliko krajši je zaradi spusta povratek, a če se boste za izlet odločili zgodaj popoldne, bo dovolj časa za vse.

Ob povratku velja obiskati še znamenitost v Bistri, kjer v nekdanjem samostanu sredi prelepega parku z ribnikom deluje Tehniški muzej Slovenije. Na 6000 kvadratnih metrih površine so razstavljeni številni pripomočki, ki so nekoč lajšali delo v kmetijstvu, pri izdelavi tekstila, v prometu, lesarstvu, gozdarstvu in še bi lahko naštevali.

Muzej je januarja in februarja sicer odprt le za napovedane skupine, a vsak čas bo marec, ko bo odprt za vse, je pa ne gleda na letni čas zanimiv sprehod po očarljivem parku, ki ga obdaja.

Polhov Gradec

Nedaleč od naše prestolnice se v osrčju Polhograjskega hribovja razteza Polhov Gradec. Naselje obdajajo prostrani gozdovi in poraščeni grički, skozi vas tečeta potoka Božna in Mala voda, ki se tik pod njo združita v reko Gradaščico. Polhov Gradec je od Ljubljane oddaljen le 17 kilometrov, samo naselje se ponaša z zanimivo zgodovino, bogato kulturno dediščino, prelepo okolico z mnogimi naravnimi lepotami.

O bogati preteklosti kraja govori več dokazov, med najbolj zgovorne spada Stari grad ali Kalvarija. Ta stoji na manjši vzpetini, visoki 460 metrov, do njega po gozdu mimo 14 kapelic s slikami križevega pota vodi nezahtevna pešpot, ki nam vzame približno 20 minut.

Na sami vzpetini, s katere se odpira razgled na Polhograjsko hribovje in Polhov Gradec, je menda že v osmem stoletju stal grad, porušen zaradi potresov in kmečkih uporov.

V naselju je ohranjenih več starih hiš, ki pričajo o starem kulturnem izročilu, denimo Severjeva hiša iz 19. stoletja in Oštetarjeva hiša iz 16. stoletja z arhitekturo iz časa gotike in baroka.

Najbolj zanimiva pa je Polhograjska graščina. Grajski kompleks je bil zgrajen po potresu v 14. stoletju, obkrožen je z grajskim parkom, v katerem raste znamenita stara lipa. Graščina se ponaša s čudovito grajsko kapelico z bogatimi štukaturami.

Na grajskem dvorišču stoji Neptunov vodnjak s kipom Neptuna, ki ga obkrožajo štirje bogato okrašeni stebri z nimfami. V Polhograjski graščini je del prostorov namenjen prireditvam, porokam in razstavam, med drugim delujeta v njej Krajevni muzej ter Muzej pošte in telekomunikacij.

Le pet minut stran od graščine je Polhov doživljajski park. Zaradi številnih umetniških lesenih skulptur, ki pozdravljajo obiskovalce, mu upravičeno pravijo pravljični svet.

Najmlajše pričakajo živalska pošta, brlog jazbeca, lesen motor. Na samem začetku je predstavljeno čebelarstvo, po katerem je Polhov Gradec prav tako znan.