Tri drobne življenjske spremembe za zdravo srce

Obstajata dve vrsti holesterola: LDL, poimenovan slabi holesterol, ki se kopiči na stenah arterij, ovira krvni pretok in povečuje tveganje za srčno in možgansko kap ter HDL, imenovan dobri holesterol, ki odnaša slabi holesterol iz tkiv nazaj v jetra in tako znižuje skupno raven holesterola.

Preventivno, zlasti pa tedaj, ko je slabe maščobe v krvi že preveč, je zato primerno v življenje uvesti nekaj sprememb, ki bodo pomagale obvarovati srce.

Srcu prijazna živila

Vedno je čas, da v svojo prehrano vključimo srcu prijazna živila. Začnemo pri maščobah. Nasičene, ki jih vsebujejo rdeče meso, predelane mesnine in mlečni izdelki, v krvi povišajo količino LDL ali slabega holesterola.

Priporočljivo mero dnevno zaužitih maščob je organizmu pametno dovajati z nenasičenimi, ki so v rastlinskih oljih, avokadu, oreščkih in podobnih živilih.

Transmaščobne kisline vplivajo na porast slabega in na padec ravni dobrega holesterola. Prav to je kombinacija, ki je lahko usodna za zdravje srca in lahko vodi v srčni infarkt. Transmaščobne kisline so najpogosteje v ocvrti hrani ter številnih slaščicah in pekov­skih izdelkih.

Vlaknine in zdrave maščobe so obvezne sestavine zdrave prehrane. FOTO: Gettyimages

Z zdravo ravnjo holesterola v krvi so povezane maščobne kisline omega-3, ki jih telo potrebuje za številne procese, ne vplivajo na porast slabega in na drugi strani povzročijo dvig dobrega holesterola, znižujejo količino trigliceridov v krvi in nižajo visok krvni tlak.

Organizem jih ne more proizvajati sam, zato mu jih je treba dovajati s hrano. Njihov najboljši vir so mastne ribe in ribje olje. Z maščobnimi kislinami omega-3 so bogati losos, sardele in sled, dober vir so tudi orehi, mandlji in lanena semena.

Ko razmišljamo o srcu prijaznih živilih, ne pozabimo na vlaknine. Obstajata dve vrsti prehranskih vlaknin: topne in netopne, oboje ugodno vplivajo na zdravje srca, saj med drugim znižujejo raven slabega holesterola v krvi. Njihov najboljši vir so cela žita, sadje, zelenjava, stročnice.

Telesna aktivnost

Redna vadba prav tako ugodno vpliva na količino holesterola. Že zmerna telesna aktivnost spodbuja porast dobre in padec slabe krvne maščobe.

Za pozitivne učinke je dovolj že pol ure na dan, kar hkrati pomaga pri nadzorovanju telesne teže.

Izberimo aktivnost, ki nam najbolj ustreza, in si zapomnimo: vsako giban­je, tudi hoja po stopnicah in opravljanje hišnih del, pripomore k zdravju srca.

Redna vadba je nepogrešljiva za zdravje srca. FOTO: Taras Grebinets/ Gettyimages

Kilogrami na tehtnic

Dobro je vedeti, da že nekaj odvečnih kilogramov pripomore k povečanju slabega holesterola v krvi. Zmanjšanje teže za pet do deset odstotkov znatno izboljša vrednosti krvnih maščob.

Prvi koraki k temu so primerna prehrana in zmerna telesna vadba, redni obroki, prepoznavanje dejanske lakote, izogibanje tolažilni hrani in sladkanju iz dolgočasja, zdravi prigrizki, kot sta sadje in zelenjava, ter pitje zadostnih količin vode.

Včasih zgolj s spremenjenim načinom življenja ni mogoče znižati ravni slabega holesterola in je treba jemati zdravila. A tudi če jih zdravnik predpiše, upoštevajmo omen­jena napotila in z njimi okrepimo učinek farmacevtskih izdelkov.