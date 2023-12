To so dobre maščobe za zdravo srce

Seveda ni lahko določiti, katero je najbolj zdravo, najboljše za uživanje na splošno, saj ima vsak posameznik malce drugačne potrebe po hranilih in konec koncev tudi okus, a najpomembnejši vidik je vrsta maščobe oziroma maščobnih kislin.



Za začetek: uporabljajte olja z maščobnimi kislinami omega 3 in 6. V ameriškem združenju za zdravje srca priporočajo, da se takoj znebite tistih, ki vsebujejo več kot 4 grame nasičenih maščob na žlico, transmaščobe, ter delno hidrogeniranih olj, saj jih povezujejo z večjim tveganjem srčnih bolezni. Izbira je odvisna tudi od načina priprave hrane; olja, ki imajo nižjo točko vrelišča, niso primerna za cvrenje.Oljčno olje vsebuje pretežno enkrat nenasičene maščobne kisline; običajno ga pridobivajo s hladnim stiskanjem oljk, zaradi česar v primerjavi z rafineriranimi rastlinskimi olji ohrani večino koristnih snovi plodov, vitamin E, klorofil, karotenoide, fenolne snovi itd. Ne prekuhavajte ga, je namreč občutljivo za temperaturo, zato je primerno za pripravo solat in drugih hladnih jedi. Če ga vendarle uporabljate med kuhanjem, ga jedem dodajte na koncu priprave.Repično olje, izvleček iz repičnega semena, ima po krivem slab sloves, saj spada med olja, ki vsebujejo maščobne kisline omega 3. Ugodno vpliva na raven holesterola v krvi, poleg tega je bolj kot oljčno olje ali maslo odporno proti visokim temperaturam, s tem pa najboljša izbira za pripravo ocvrtih jedi.Niti koruzno olje ni od muh, ponaša se z maščobnimi kislinami omega 6 in je dobra izbira pri pripravi hrane pri visokih temperaturah, poleg tega pa vsebuje antioksidante, denimo vitamin E.Kokosovo olje ima v nasprotju s prepričanjem visok delež nasičenih maščob, ki večajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Vsebuje veliko lavrinske maščobne kisline, ki dokazano veča raven slabega holesterola, zato po njem posegamo v zmernih količinah in ne prepogosto, res pa je, da je pri visokih temperaturah zelo stabilno, torej primerno za kuhanje in pečenje.Zmerno uživanje priporočenih maščob je v skladu s prehranskimi smernicami del uravnotežene prehrane, saj nam dajejo energijo, esencialne maščobne kisline in v maščobah topne vitamine, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, transmaščobe pa so dokazani dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, zato se jim velja čim bolj izogibati.Mimogrede, transmaščobe nastajajo tudi pri daljšem segrevanju rastlinskega olja na višjih temperaturah, denimo cvrtju.