To pa zelo rade slišijo!

Če zna moški v pravem trenutku povedati pravo stvar, se tudi najbolj obvladana ženska v trenutku stopi. Ne samo zaradi povedanega, ampak tudi zato, ker je pokazal čustva in s tem občutljivost ter ranljivost.

Njeno mnenje šteje

Ko moški žensko vpraša za mnenje, je zadel v polno. Ženske imajo namreč vedno svoje mnenje, pa če jih kdo vpraša ali ne, ne bodo pa ga zmeraj povedale na glas, saj si ne želijo biti vsiljive. Ko pa moški izrazi željo po njenem mnenju, pokaže, da jo ceni in da mu to veliko pomeni pri sprejemanju odločitev, zato ga bodo rade podale. Še več, takšnega moškega, ki spoštuje njene ideje, bodo hitreje začele opazovati kot poročni material ali vsaj kot kandidata za resen odnos.

Biti poseben

Vsak si želi biti za nekoga poseben, najbolj pa za osebo, ki jo ljubi. Vsak tudi ima svoje posebnosti, ki jih partner seveda opazi, še lepše pa je, ko jih pohvali, pa naj gre za materino znamenje ali jamice v ličkih. Ko moški reče ženski, da so njeni lasje najlepši, ko jih razmrši veter, pomeni, da je pozoren na malenkosti in da jo zares opazuje, ne samo gleda površno. Ženska je prepričana, da mora biti za svojega izbranca nekaj posebnega, zato se nikoli ne naveliča komplimentov.

Boljša polovica

Ni malo ljudi, ki radi rečejo, da je njihov partner njihova boljša polovica, in to mislijo popolnoma resno. Moški, ki pove partnerici, da je zaradi nje boljši človek ali da si zaradi nje prizadeva postati še boljši človek, se ne počuti ogroženega in je pripravljen delati na sebi in na odnosu, kar je vedno dobra popotnica za skupno življenje.

Ugodje in udobje

Ko se v bližini ženske moški počuti udobno in sprejeto, se bo odprl in pokazal ranljivejšo plat, ker je sproščen in ker ji zaupa. To ji bo tudi priznal in priznanje je hkrati velik kompliment zanjo, saj pomeni, da je vredna zaupanja. Ženske se zaradi mehkobe od nekdaj povezujemo z ugodjem in tudi v modernih časih vsaka od partnerja rada sliši, da nikjer ni tako lepo, kot je ob njej.