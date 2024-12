To je opozorilo, da se v telesu nekaj dogaja

Podkožna krvavitev je stanje, pri katerem kri izteka iz poškodovanih krvnih žil in se nabira pod kožo. Ta vrsta krvavitve je lahko posledica poškodbe ali bolezni, ki vpliva na krvne žile. Podkožna krvavitev se pogosto, ne glede na vzrok, kaže kot modrica, ki je vidna na površini kože kot temno obarvana lisa.

Pomembno je razlikovati med arterijsko in vensko krvavitvijo, saj je arterijska običajno bolj resna. Kri izteka iz arterij, ki prenašajo kri pod visokim tlakom, kar se lahko kaže kot hitro pulzirajoče krvavenje, ki je lahko smrtno nevarno. Venska krvavitev je počasnejša in enakomernejša, saj kri izteka iz ven, ki prenašajo kri pod nižjim tlakom. Čeprav je manj dramatična, je venska krvavitev še vedno lahko resna, če ni ustrezno obravnavana.

Vsakdo lahko utrpi manjše podkožne krvavitve. Večjo verjetnost zanje imajo starejši od 65 let.

Lahko so posledica poškodbe ali odraz bolezni. FOTO: Photo Travelling People Sports/Getty Images

Podkožna krvavitev je lahko notranja ali zunanja, zato je pomembno pravilno prepoznati vrsto. Notranja se pojavi, ko kri izteka v telesne votline ali tkiva, kar je lahko težko zaznati brez ustreznih diagnostičnih orodij, kot je ultrazvok.

Subhorionski hematom je specifičen primer notranje podkožne krvavitve, ki se pojavi med nosečnostjo. Gre za zbiranje krvi med steno maternice in horionsko membrano, ki obdaja amnijsko vrečko, v kateri se razvija plod. Ta vrsta krvavitve je najpogostejša med 10. in 20. tednom nosečnosti in lahko povzroči vaginalno krvavitev. Kljub temu se subhorionski hematom pogosto zmanjša in izgine sam od sebe, ne da bi povzročil resne zaplete za nosečnost. V nekaterih primerih pa je potrebno zdravniško spremljanje in ocena tveganja za morebitne zaplete.

Zunanja krvavitev je običajno jasno vidna in jo je lažje prepoznati ter obravnavati. Kaže se lahko v obliki modric, hematomov, petehij ali purpur. Modrice ali ekhimoze so videti kot črna, modra, rdeča ali vijoličasta znamenja na koži. Hematom je posledica večje poškodbe, pri kateri se krvi nabere zunaj krvnih žil. Hematom je obarvan in običajno dvignjen nad kožo, dotik pa povzroči bolečino. Petehije so pikčasta območja (manj kot 2 milimetra) rdečkastih pik na vaši koži, ki po nežnem pritisku ne postanejo bela. Purpura je majhna krvavitev pod kožo, ki pa je večja od petehije. Zdravljenje modric in hematomov je mogoče pospešiti z laserskim zdravljenjem.

Kadar so spremembe na koži nenadne, pojdite k zdravniku. FOTO: Dragana991/Getty Images

Večjo verjetnost zanje imajo starejši od 65 let, ljudje, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi (antikoagulante) ali dodatke, ki povečujejo tveganje za krvavitev, kot je vitamin E. Modrice, ki so odraz notranje krvavitve, pogosto spremljajo bolezni, kot so hemofilija, levkemija, bolezni jeter, lupus, Marfanov sindrom, meningitis motnje trombocitov, vključno s trombocitopenijo in pomanjkanje vitamina K.

Zdravljenje podkožne krvavitve je odvisno od resnosti in vzroka krvavitve. V blagih primerih, ko je omejena na manjšo modrico, je samozdravljenje pogosto dovolj. To vključuje počitek, dvig prizadetega uda, uporabo hladnih obkladkov za zmanjšanje otekline in bolečine ter uporabo nesteroidnih protivnetnih zdravil za lajšanje bolečin. V primerih, ko je podkožna krvavitev obsežnejša ali če je prisotna notranja krvavitev, je potrebna medicinska intervencija. To lahko vključuje aspiracijo krvi, kirurški poseg za zaustavitev krvavitve ali uporabo zdravil za izboljšanje strjevanja krvi. A. J.