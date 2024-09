Te divje sadeže se splača poznati in nabirati, vsebujejo ogromno vitamina C

Kosmulje

Izvirajo iz sredozemskih dežel, nekoč pa so bile poleg rdečega ribeza najbolj zastopano grozdičje na slovenskih vrtovih. Danes jih marsikdo sploh ne pozna, saj jih v trgovinah ali na tržnici skoraj ne prodajajo.

Zdravje: vsebujejo veliko silicija, ki vpliva na vezivna tkiva, saj omogoča razstrupljanje težkih kovin. Bogate so z vlakninami, ki učinkovito čistijo črevo. Provitamin A varuje sluznice in ščiti telesne celice, vitamin B6 pa je dober za presnovo beljakovin, živčevje in srce. Predvsem pa so bomba vitamina C, ki krepi imunski sistem, živčevje in možgane. Krepijo tudi ožilje, pomagajo pri krčnih žilah, vezivnem tkivu in proizvodnji hormonov. Pospešujejo še rast las in nastajanje zdravih kožnih celic.

Kulinarika: naredite lahko marmelado, odlične pa so tudi same ali kot dodatek k sladicam. Za zdrav zajtrk jih očistite in narežite ter vmešajte v jogurt, oslajen z medom.

Trnulje

