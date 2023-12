Ta zelenjava je bolj zdrava kuhana kot surova

Najbrž ste tudi sami prepričani, da je bolje od kuhanega pojesti surovo korenje, saj naj bi slednje vsebovalo več zdravju prijaznih snovi. A verjeli ali ne, to ne drži. Pri korenju in še pri nekateri drugi zelenjavi šele med termično obdelavo pride do izraza ves potencial.

Poglejte pet darov narave, ki so kuhani bolj zdravi od surovih.

Gobe

Vse gobe niso užitne, če so surove, nekatere, denimo šampinjoni, kukmak, lisičke in šitake so. A tudi pri teh se šele s kuhanjem pokaže njihova prava moč.

Med toplotno obdelavo se poveča količina antioksidantov, vitamina D, železa in folne kisline, zato je bolje, kot jesti surove, iz njih pripraviti juhe, omake, prikuhe, priloge ali druge dobrote.

Šele s kuhanjem se pokaže prava moč gob. FOTO: Pbd Studio/Shutterstock

Korenje

Čeprav je surovo korenje sijajno (sladko in hrustljavo) je še bolj zdravo, kadar je kuhano ali pečeno. Med kuhanjem ali pečenjem se namreč sproščajo v njem prisotne snovi, ki okrepijo delovanje karotenoidov in vitamina C.

Karotenoidi so zelo koristni za zdravje, saj so močni antioksidanti, ki telo varujejo pred vnetji in kroničnimi boleznimi.

Še bolj zdravo kot surovo je kuhano. FOTO: Kps/Gettyimages

Špinača

Ni dvoma, da je surova špinača zdrava in okusna, odlično se poda v solate ali smutije, še bolj zdrava je špinača kuhana.

Zakaj? Ker takšna vsebuje veliko več vitaminov A, E, B1, beljakovin, kalcija in železa. Med kuhanjem se v njej sproščata še beta karoten in lutein, ki pomagata pri ohranjanju zdravja oči.

Paradižnik

Čeprav je paradižnikova solata idealna poletna jed, se med kuhanjem v tej plodovki sprošča močan antioksidant likopen.

Zato je za zdravje boljše, kot uživati surovega, iz paradižnika pripravljati juhe, prikuhe in omake.

Med kuhanjem se v paradižniku sprošča likopen. FOTO: Karepastock/Gettyimages

Zelje

Odlično je v solati, kislo ali prekuhano kot priloga ali juha. Iz zelja je mogoče pripraviti nešteto jedi, surovo je zelo zdravo, še boljše je kuhano, kajti med kuhanjem se poveča količina železa v njem.

Železo je eden od za zdravje in dobro počutje nepogrešljivih mineralov. navaja gastro.24sata.hr