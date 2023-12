Hrana proti mrazu: kaj jesti, če vas vedno zebe v roke in noge

Sodite med tiste, ki imajo stalno mrzle roke in noge? Pojav vsekakor ni redek, kajti dejstvo je, da skrajni deli okončin najtežje uravnavajo temperaturo.

Včasih pa ledene dlani in stopala niso le posledica mraza, temveč posebnega stanja, imenovanega raynaudov sindrom, zaradi katerega je prizadet krvni obtok v dlaneh in stopalih, vanje zato ne pride dovolj krvi, posledično jih ni mogoče segreti in so velikokrat modrikaste ali na pogled blede.

Določena živila lahko pomagajo pri uravnavanju temperature skrajnih delov okončin in lahko do določene mere omilijo tudi posledice raynaudovega sindroma.

Katera so zlasti dobrodošla pozimi, razkriva msn.com.

Ingver: izboljšuje krvni pretok

Ingver ima več učinkov na telo. Eden od njih je spodobnost dvigovanja temperature organizma, drugi je izboljšanje krvnega pretoka.

Snovi v njem namreč sproščajo krvne žile in s tem olajšajo pretok krvi po njih. Ingver v čaju, v sveži obliki, kot dodatek solatam je pozimi vsekakor dobra izbira.

Oreščki: vsebujejo zdrave maščobe

Oreščki so polni zdravih, omega tri maščob, ki pozitivno vplivajo na krvni pretok in na zdravje ožilja nasploh. Pomagajo torej tudi pri bitki z mrazom.

Primerni so lešniki, orehi, mandlji, skratka vsi oreški, je pa res, da imajo veliko energije in z njimi ni dobro pretiravati.

Pekoče paprike: dvigajo temperaturo telesa

Še občutneje od ingverja telesno temperaturo dvigajo pekoče paprike. V njih prisoten antioksidant kapsaicin vsaj nekoliko ublaži tudi simptome raynaudove bolezni, saj telo spodbuja k proizvajanju toplote.

Če ste za pekoče, se torej pokrepčajte s pekočimi paprikami v vseh oblikah, vendar upoštevajte dejstvo, da so lahko neprijazne do prebave, zato z njimi ni dobro pretiravati.

Pekoče paprike pogrejejo telo. FOTO: Olesia Shadrina/Gettyimages

Zeleni čaj: izboljšuje krvni pretok

Zeleni čaj vsebuje veliko antioksidantov, ki pozitivno vplivajo na krvni pretok. Ta pijača dviga tudi telesno temperaturo.

Pitje zelenega čaja torej lahko pomaga pri ledenih dlaneh in stopalih ter ublaži tudi simptome raynaudove bolezni. Previdnost velja le za tiste, ki so preobčutljivi na kofein.

Losos: omega tri maščobe

Tako kot oreščki je tudi losos bogat z zdravimi maščobami.

Ta telesu zagotavljajo energijo, ki jo lahko spremeni v toploto, hkrati koristijo zdravju srca in ožilja in nižajo telesna vnetja.

To pomaga pri premagovanju mraza in omili simptome sidroma, zaradi katerega nekatere vedno zebe v roke in stopala.

Zdrave maščobe iz lososa koristijo krvnemu pretoku. FOTO: Gbh007/Gettyimages

Špinača: veliko vitaminov in železa

Zelena listnata zelenjava je nepogrešljiva zaveznica zdravja. Vsebuje veliko vitamina K in železa, oboje je nepogrešljivo za dober krvni pretok.

Na srečo je špinačo mogoče na jedilnike vključiti na številne načine: dobrodošla je v juhah, solatah, prikuhah, smutijih …

Paradižniki: veliko antioksidantov

Res je, da niso sezonsko živilo, a prekuhani oziroma vkuhani ter v obliki omak so zaradi antioksidanta likopena veliki zavezniki zdravja srca in ožilja.

Zato tudi pozimi ne bi smeli pozabiti nanje oziroma na iz njih pripravljene jedi.

Česen: izboljšuje krvni pretok

Žveplove spojine v česnu so velike zaveznice zdravja nasploh, torej tudi zdravja ožilja. Česen tako lahko mili simptome raynaudove bolezni, zimske jedi brez njega niso tako zdrave.

Vendar pozor: ne sme se ga predolgo pražiti ali kuhati in potem, ko ga narežete, počakajte vsaj 10 minut, preden ga dodate jedem. V tolikšnem času se namreč sprostijo v njem prisotne zdravilne snovi.

Česen je pozimi dobrodošlo živilo. FOTO: Iurii Bukhta/gettyimages

Voda: hidratacija je pomembna

Pravilna hidratacija je ključ do zdravja in primerna količina vode ali nesladkanih zeliščnih čajev je pogoj tudi za dober krvni pretok ter s tem za toplejše dlani in stopala.

Sladek krompir: vsebuje veliko vitaminov A in C

Sladek krompir je bogat z vitamini A in C, oba pomagata pri ohranjanju zdravja srca in dobrem krvnem pretoku, torej je upravičeno na seznamu živil, ki lahko preprečijo ledene dlani in stopala.