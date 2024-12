Strašno, a nujno! Tako prepoznate možgansko kap

Kako prepoznati med mlajšimi odraslimi vse pogostejšo možgansko kap? Znaki so šibkost ali otrplost obraza, rok ali nog; izguba zmožnosti govora, težave z govorom ali razumevanjem govora; nenadna zamegljenost ali izguba vida, zlasti na enem očesu ali polovici vidnega polja; nenaden močan glavobol, ki mu sledi bruhanje brez jasnega vzroka; izguba zavesti in/ali epileptični napadi in nepojasnjena omotica, izguba ravnotežja, negotovost in odnašanje, nenadni padci.

Prepoznajte znake! GROM: G: Govor je neustrezen, zatikajoč, slabo razumljiv.

R: Roka ali noga je šibka.

O: Obraz - povešen ustni kot.

- povešen ustni kot. M: Minuta - vsaka minuta šteje!