Ste veliko za računalnikom? Tako preprečite bolečine v rokah

Delo z računalnikom je dandanes stalnica mnogih, ki občutijo negativne posledice pretežno sedečega načina življenja in tudi preobremenjenosti zlasti dominante roke, ki ponavlja vedno ene in iste gibe:

krčenje in sproščanje zapestnega sklepa, zvijanje prstov, rotacija podlahtnice zaradi rokovanja z računalniško miško so dejstva, ki neredko povzročajo bolečine ter druge tegobe, z eno besedo imenovane sindrom prenaprezanja.

Sindrom prenaprezanja je bistvu posledica poškodb tetiv, mišic in živčevja, glavni vzrok zanj so, kot že rečeno nenehno ponavljajoči se gibi rok.

Veliko sedenja slabo vpliva na celo telo. FOTO: Paulfourk/Gettyimages

Druga pogosta posledica pretirane obremenitve prstov in dlani je sindrom karpalnega kanala. Do tega pride zaradi ponavljajočih se gibov v zapestnem sklepu.

V začetnih fazah se poškodba odraža z odrevenelostjo, bolečino in mravljinčenjem v dlaneh. Prizadeti začne izgubljati občutek za oprijem, pogosto mu iz rok padajo predmeti. Prihaja do omrtvičenosti palca, kazalca, sredinca ter prstanca, pogosto je edina rešitev operativni poseg.

Vse to je na srečo mogoče preprečiti z nekaj preprostimi koraki.

Vaje so v veliko pomoč

Vsaj vsako uro razgibajte roke. Umaknite jih z miške in tipkovnice, krožite v zapestjih, približno minutko izmenično stiskajte pest in odpirajte dlan, ne pozabite na razgibavanje ramen in zgornjega dela rok.

Vse te vaje je najbolje izvajati v stoječem položaju in tako pospešiti pretok krvi po celem telesu. Če to ni mogoče, bodo rokam koristile tudi vaje za pisalno mizo.

Med delom si je treba vzeti čas za vadbo. FOTO: Depositphotos

Prilagodite delavno okolje

To je zelo pomembno za celotno zdravje in za preprečevanje bolečin v rokah.

Stol naj bo ergonomski z dobrim naslonjalom, noge med sedenjem s stopali na tleh, hrbtenica ravna, glava nekoliko dvignjena in v liniji s telesom ali le malo nagnjena naprej. S pravilnim položajem sedenja so sklepi razbremenjeni.

Pravi položaj tipkovnice

Med tipkanjem bi morale biti podlahtnice čim bolj vzporedne s površino, roke v komolcih pokrčene pod kotom 90 ali 120 stopinj.

S pravilno držo se zmanjša tveganje za bolečine. FOTO: Nensuria/Gettyimages

Prava miška

Ta ne sme biti ne premajhna in ne prevelika ter mora lepo ležati v dlani.

Primerna podloga za miško

Zapestju naj nudi oporo s spominsko peno ali gelom, s tem podpira najbolj obremenjene točke in blaži napetost v zapestju ter celi roki.

S primernimi preventivnimi ukrepi bo tveganje za bolečine v rokah in tudi za sindrom kapalnega kanala manjše.

Je pa v vsakem primeru treba ob simptomih resnejših poškodb, kot so stalna bolečina, mravljinčenje, slab oprijem z rokami, otekline, slaba gibljivost sklepov in podobno poiskati pomoč zdravnika, ki bo prepoznal vir težave in predpisal primerno zdravljenje, piše Dnevnik.hr.