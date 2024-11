Spustimo jih 10 na dan, vetrov ne smemo zadrževati

Koliko vetrov je še normalno spustiti? Povprečen človek to stori 10-krat na dan, vendar ni nič narobe, če jih do 20-krat. Kadar jih je več, pa moramo ugotoviti, kaj jih povzroča.

Med najbolj znanimi krivci za vetrove so fižol, zelje in cvetača, tudi otrobi. Čeprav gre za hrano, ki vsebuje vlaknine in ima zato številne dobrodejne učinke na zdravje, kot so pomoč pri prebavi, uravnavanje krvnega sladkorja in uravnavanje holesterola, imajo tudi neželeni učinek – vetrove. Te povzročajo tudi ogljikovi hidrati, na primer rafinoza, ki jo med drugim vsebuje fižol. Ker je neprebavljiva za človeka, potuje v črevesje, tam se z njimi prehranjujejo črevesne bakterije, ob tem pa proizvajajo plin. Vetrove povzročajo umetna sladila in tudi zrak, ki ga pogoltnemo, ko jemo ali pijemo prehitro. Zrak zaužijemo tudi med žvečenjem žvečilnih gumijev in lizanjem bombonov ter ko smo pod stresom in hitreje dihamo. Iz trebuha gre zrak s spahovanjem, kar ostane, pa roma v črevesje in se izloči v obliki vetrov.

Ženske jih imajo pred in med menstruacijo. FOTO: Ivan Kyryk/Getty Images

Ženske imajo več vetrov pred in med menstruacijo, ko zaradi hormonov zastaja tekočina v telesu. Posledica je lahko slabša absorpcija živil. Več vetrov je povezanih tudi z menopavzo in drugimi hormonskimi nihanji.

Če se določenim živilom izogibamo, se bodo umirili tudi vetrovi.

Kadar jih je veliko

Če ob vetrovih čutimo močne bolečine, imamo dolgotrajno drisko ali krvavo blato ter druge resne simptome, se moramo takoj posvetovati z zdravnikom.

Kadar jih je veliko, so lahko posledica zaprtja ali znak motenj hranjenja. Pretirano število je lahko posledica neuravnoteženosti črevesnih bakterij, ki lahko nastane ob jemanju antibiotikov in nekaterih drugih zdravil, okužbah ali boleznih, kot sta diabetes in mišično-živčna obolenja. Lahko so simptom crohnove bolezni, tumorjev v prebavilih, kile jetrnih bolezni, sindroma razdražljivega črevesja ali posledica zapletov po operaciji. V vseh teh primerih so vetrovi le eden od simptomov. Pretirano pogosti so lahko znak intolerance, kot sta celiakija in laktozna intoleranca; v prvem primeru je problematična hrana, ki vsebuje gluten, v drugem tista, ki vsebuje mleko.

Povzroča jih določena vrsta hrane. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Vetrovi so tudi znak alergij na določene vrste hrane: katera posamezniku povzroča vetrove, najlažje ugotovi vsak sam z opazovanjem svojega telesa. Če se določenim živilom izogibamo, se bodo umirili tudi vetrovi. Količino vetrov lahko zmanjšate tudi z uživanjem dovolj tekočine, kot sta voda in čaj, tako boste namreč zmanjšali možnost za napihnjenost in s tem vetrove. Redna telesna aktivnost izboljša delovanje prebavil, kar pozitivno vpliva tudi na količino vetrov. V primeru neravnovesja črevesnih bakterij lahko pomaga uživanje probiotikov.

Ne glede na vzrok zanje zdravniki opozarjajo, da jih ne bi smeli zadrževati, saj lahko s tem povzročimo vnetje ali hemoroide.