S hrano preprečimo vnetja

Da bi zmanjšali tveganje razvoja kroničnih bolezni, poskrbimo za redno gibanje, obvladujmo stres in uživajmo protivnetna živila. Ta so bogata z antioksidanti, vitamini, vlakninami in nenasičenimi maščobami. Strokovnjaki priporočajo mastne ribe, od sardin do lososa. Maščobne kisline omega 3 v telesu blažijo vnetja. Dvakrat na teden naj bi si jih privoščili, najbolje v kombinaciji z zelenolistno zelenjavo, kot so špinača, ohrovt in rukola.

Vsebujejo veliko vitaminov A, C in K, ki pomagajo v boju proti vnetjem v telesu, pa antioksidantov, kot sta lutein in betakaroten. Vnetja bomo obvladovali tudi z uživanjem avokada, ki ga lahko dodamo v smuti ali solato. Bogat je z maščobnimi kislinami omega 3, je tudi dober vir vitamina E, ki ima protivnetne lastnosti. Prav take lastnosti ima tudi avokadovo olje. Nikakor ne moremo mimo oljčnega olja, ki vsebuje veliko protivnetnih sestavin, tudi polifenole.

Jagodičevje pomaga zavirati procese (prezgodnjega) staranja v telesu in preprečevati nastanek bolezni srca in ožilja. FOTO: Magone/getty Images

Te najdemo tudi v temni čokoladi, s katero tako ubijemo dve muhi na en mah: pomagamo blažiti in preprečevati vnetja ter potešiti željo po sladkem. Polifenoli v temni čokoladi spodbujajo rast dobrih črevesnih bakterij. Njeno protivnetno delovanje še okrepimo, če jo uživamo skupaj z jagodičevjem. Jagode, borovnice in maline so polne antocianinov, rastlinskih pigmentov, ki dajejo sadju in zelenjavi vijoličasto rdečo barvo in blažijo vnetja. Poleg tega jagodičevje vsebuje veliko vitamina C, ki deluje protivnetno in krepi odpornost. Tudi oreški vsebujejo številna hranila, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju vnetij, s fitosteroli so zlasti bogati mandlji, pistacije in pinjole.

Maščobne kisline omega 3 zmanjšujejo proizvodnjo vnetnih snovi v telesu.

Paradižnik je protivnetno živilo ne glede na to, ali je skuhan in spasiran ali v solati. Sočni rdeči sadeži vsebujejo likopen, močan antioksidant, bogati so tudi z vitaminom C, kalijem in betakarotenom. Še ena protivnetna sestavina, ki si zasluži pozornost, je kurkuma. Kurkumin ne poskrbi le za rumeno barvo, ampak ima tudi močne protivnetne in antioksidativne lastnosti. Imenitna je kombinacija s črnim poprom, ki znatno poveča biološko razpoložljivost kurkumina v telesu.