Skrb vzbujajoča študija glede kajenja cigaret: ena cigareta vam za toliko skrajša življenje

Kadilce pozivajo, naj za leto 2025 opustijo to razvado, potem ko je nova ocena škodljivosti cigaret pokazala, da te skrajšujejo pričakovano življenjsko dobo še bolj, kot so zdravniki mislili doslej.

Raziskovalci z Univerzitetnega kolidža v Londonu so ugotovili, da ena sama cigareta v povprečju skrajša življenje osebe za približno 20 minut, kar pomeni, da lahko običajna škatlica 20 cigaret skrajša življenje osebe za skoraj sedem ur.

Analiza kaže, da bi kadilec, ki pokadi 10 cigaret na dan in preneha kaditi 1. januarja, do 8. januarja preprečil izgubo celega dne življenja. Če bi s kajenjem prenehal do 5. februarja, bi si podaljšal pričakovano življenjsko dobo za en teden, če pa bi vztrajal do 5. avgusta, bi pridobil cel mesec. Do konca leta bi se lahko izognil izgubi 50 dni življenja, je pokazala ocena.

Ubije do dve tretjini dolgoletnih uporabnikov

Kajenje je eden vodilnih preprečljivih vzrokov bolezni in smrti na svetu, ki ubije do dve tretjini dolgoletnih uporabnikov. V Združenem kraljestvu povzroči okoli 80.000 smrti letno in četrtino vseh smrti zaradi raka v Angliji.

Medtem ko je prejšnja ocena v BMJ iz leta 2000 ugotovila, da ena cigareta v povprečju skrajša pričakovano življenjsko dobo za približno 11 minut, najnovejša analiza, objavljena v Journal of Addiction, to številko skoraj podvoji na 20 minut – 17 minut za moške in 22 minut za ženske.

Čeprav nekateri kadilci živijo dolgo, drugi razvijejo bolezni, povezane s kajenjem, in zaradi njih celo umrejo v štiridesetih letih. Razlike so posledica različnih kadilskih navad, kot so vrsta cigarete, število vdihov in globina vdihavanja. Ljudje se razlikujejo tudi po dovzetnosti za strupene snovi v cigaretnem dimu.

Avtorji poudarjajo, da morajo kadilci popolnoma prenehati kaditi, da bi dosegli polne koristi za zdravje in pričakovano življenjsko dobo. Prejšnje raziskave so pokazale, da ni varne ravni kajenja: tveganje za srčne bolezni in možgansko kap je le približno 50 odstotkov nižje pri ljudeh, ki kadijo eno cigareto na dan, v primerjavi s tistimi, ki jih pokadijo 20 na dan.