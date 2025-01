Raziskava razkriva! To lahko naredimo za zdravje možganov

Ameriški raziskovalci so analizirali več kot 20.000 odraslih, starejših od 50 let, da bi ocenili verjetnost za razvoj demence. Med drugim so odkrili, da so k demenci bolj nagnjeni ljudje, ki niso nikoli delali ali so delali le nekaj let, ter tisti, ki so manj vestni in nimajo veliko hobijev. Vse kaže, da bi lahko usmerjenost v kariero upočasnjevala nastanek demence.

Rezultati raziskave poudarjajo, da ima lahko pomanjkanje mentalne stimulacije, ki jo zagotavljajo delo, hobiji ali druge kognitivno zahtevne aktivnosti, pomembno vlogo pri razvoju demence. Redno vključevanje v delo ali prostočasne dejavnosti, ki spodbujajo možgane, lahko pomaga ohranjati kognitivne funkcije in zmanjšuje tveganje za razvoj nevrodegenerativnih bolezni.

Strokovnjaki zato priporočajo, da tudi v kasnejših letih ljudje ostanejo aktivni in si prizadevajo za učenje novih veščin ali vključitev v družbene dejavnosti, saj to krepi mentalno zdravje in splošno kakovost življenja.

Tako boste ohranili zdrav um in zakasnili demenco ...

Rešujte križanke, sudoku, uganke ali se ukvarjajte z igranjem šaha.

Učite se novih spretnosti, jezikov ali se vključite v izobraževalne programe.

Bodite telesno aktivni:

Redna telesna vadba, kot so hoja, plavanje ali joga, izboljšuje prekrvavitev možganov.

Prizadevajte si za vsaj 150 minut zmerne vadbe na teden.

Uravnotežena prehrana:

Uživajte mediteransko prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi izdelki, oreščki, ribami in oljčnim oljem.

Izogibajte se predelani hrani, nasičenim maščobam in prekomerni uporabi sladkorja.

Vzdržujte socialne stike:

Redno se družite z družino in prijatelji.

Vključite se v skupinske aktivnosti, prostovoljske organizacije ali klube.

Obvladujte stres:

Prakticirajte sprostitvene tehnike, kot so meditacija, dihalne vaje ali mindfulness.

Poiščite načine, kako zmanjšati stres v vsakdanjem življenju.

Poskrbite za kakovosten spanec:

Prizadevajte si za 7–9 ur spanja na noč.

Poskrbite za redno spalno rutino in sproščujoče okolje za spanje.

Spremljajte in nadzorujte zdravje:

Redno preverjajte krvni tlak, raven sladkorja v krvi in holesterol.

Poskrbite za zdravljenje kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, hipertenzija ali srčne bolezni.

Izogibajte se cigaretam in omejite uživanje alkohola:

Kajenje škoduje krvnim žilam in povečuje tveganje za demenco.

Omejite uživanje alkohola na priporočene dnevne količine.

Spodbujajte kreativnost:

Posvetite se hobijem, kot so risanje, igranje glasbenega instrumenta ali vrtnarjenje.

Ustvarjalne aktivnosti pomagajo ohranjati možgansko prožnost.

Izogibajte se poškodbam glave: