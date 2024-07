Dopust niža tveganje infarkta! Strokovnjaki odkrili še to ...

Raziskave kažejo, da tisti, ki redno odhajajo na dopust, nižajo tveganje prezgodnje smrti, in to za okoli 20 odstotkov. Vsi potrebujemo kakovosten oddih, poudarjajo strokovnjaki: pomemben je za revitalizacijo organizma, fizično in duševno zdravje. Dobrobiti oddiha, ki med drugim niža dejavnike tveganje infarkta, so velike: popravi se razpoloženje, dvigne raven energije, splošno zadovoljstvo, izboljša se zdravje in zniža raven napetosti.

Še pet tednov po dopustu bolje spimo, tudi razpoloženje je boljše.

Kot kažejo izsledki raziskav o koristih dopusta, se večina ljudi začne sproščati približno po tednu dni, natančneje osmi dan, takrat dobijo občutek, da so res na dopustu, takrat se začne počitek. Zato potrebujemo najmanj dva tedna dopusta skupaj, svetujejo strokovnjaki. Še bolje je, če si vzamemo tri tedne, to je optimalno za naše psihosocialno zdravje, posledično bomo v službi bolj produktivni.

Če to ni mogoče, poskrbimo za krajše rekreativne oddihe, tudi ti vodijo v boljšo kognitivno fleksibilnost, ki jo potrebujemo za opravljanje kompleksnih in zahtevnejših nalog. Tudi krajši dopust, če je le reden, nam torej koristi in pozitivno vpliva na telo in duha: že trije ali štirje dnevi oddiha bodo znižali raven kortizola, stresa in tesnobe ter dvignili raven energije. Sicer pa v daljši dopust vključimo počitek in aktivnosti, vsekakor pa spremenimo vsakodnevno rutino.

Povezava med dopustom in boleznimi

V Helsinkih so opravili raziskavo o povezavi dopusta z daljšim (in bolj kakovostnim) življenjem; izvajali so jo 40 let, od 1974. Raziskovalci so spremljali 1222 moških srednjih let, vsi so bili na vodilnih položajih, vsi so imeli vsaj en dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, kot so kajenje, debelost, visok krvni tlak ali holesterol.

Najboljša je kombinacija počitka in aktivnosti, kot je denimo plavanje. FOTO: Shevtsovy/Getty Images

Razdeljeni so bili v dve skupini; v eni so delali na sebi, se gibali, zdravo jedli, opuščali kajenje, druga ni dobila nobenih posebnih navodil, raziskovalci pa so v obeh zbirali podatke o delu, spanju in počitku. Kljub zdravemu načinu življenja so bolj umirali moški iz prve skupine.

Dodatna raziskava je pokazala, da odgovor tiči v izrabi letnega dopusta: tisti, ki so si vzeli manj kot tri tedne dopusta na leto, so imeli kar za 37 odstotkov višje tveganje prezgodnje smrti. Siceršnji zdrav način življenja ni dovolj, sporočajo raziskovalci in še, da si mora vsakdo vzeti dopust: »Trije tedni oddiha na leto vam bodo pomagali živeti dlje.«

Avstrijska raziskava je pokazala, da še pet tednov po dopustu občutimo manjše fizično nelagodje, bolje spimo in tudi razpoloženje je boljše. Dopust je torej nujen za zdravje.