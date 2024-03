Sedem znakov, da vaši možgani niso skladni z vašo starostjo

Ljudje imajo lahko včasih občutek, da so mlajši ali starejši od svoje dejanske starosti. Nekdo je lahko star 42 let, a se med igro s svojimi otroki počuti, kot da je spet star 12 let. Po napornem dnevu, polnem poslovnih sestankov, nakupovanja v supermarketu in vodenja otrok na dejavnosti, pa se lahko človek počuti tudi, kot da bi imel 70 let.

Znanost dokazuje, da je starostno neskladje naših možganov še kako resnično. Namreč, naši možgani se dejansko lahko starajo z drugačno hitrostjo v primerjavi z našo kronološko starostjo. Odvisno od našega zdravja, življenjskega sloga in osebnosti ste lahko v »možganskih« letih veliko mlajši ali starejši, kot si morda mislite, da ste.

Kako pa veste, ali so vaši možgani sveži in vitalni?

Oglejte si te znake, tako dobre kot slabe, ki lahko pomagajo določiti pravo starost vaših možganov, nato raziščite načine, kako lahko obrnete negativni trend in naredite zdrave spremembe zdaj, da bodo vaši možgani čim dlje ostali ostri.

Raziskave so namreč pokazale, da obstajajo določeni znaki, ki kažejo, da vaša glava dobro deluje.

Počutite se mlajši, kot ste

Starost, ki jo občutite, in je v nasprotju z vašo biološko starostjo, se imenuje subjektivna starost. In če je vaša subjektivna starost manjša od števila let, ki ste jih dejansko nabrali v življenju, je to dober znak! Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki z Nacionalne univerze v Seulu in Univerze Yonsei v Južni Koreji, je pokazala, da imajo ljudje, ki se počutijo mlajše od svoje dejanske starosti, s staranjem manj znakov fizičnega staranja možganov. Z drugimi besedami, mladostna subjektivna starost lahko pozitivno vpliva na delovanja naših možganov in na to, kako hitro se ti strukturno starajo. Avtorji študije pravijo, da so potrebne dodatne raziskave, da bi natančno ugotovili, kako občutek mladosti vpliva na živčne mehanizme, vendar ena od njihovih teorij pravi, da mlajši kot mislite, da ste, bolj ste fizično in duševno aktivni, kar se je izkazalo za odlično za zdravje možganov.

Zato počnite stvari, zaradi katerih se spet počutite mlade. Na primer, če je vaš seznam predvajanja poln pesmi iz vaše mladosti (ta nostalgija po dobrih starih časih vas lahko resnično postara), dodajte nekaj trenutnih uspešnic. To vam lahko pomaga, da se boste počutili bolj vitalni.

Govorite več kot en jezik

Kanadski in španski znanstveniki so sporočili, da imajo dvojezični ljudje bolj centralizirane in specializirane nevronske povezave, saj govorjenje dveh jezikov prisili možgane, da učinkoviteje izbirajo informacije. Poleg tega dvojezični ljudje ne uporabljajo toliko čelnega dela možganov kot enojezični, kar preprečuje njihovo obrabo in vas naredi manj dovzetne za kognitivno staranje in demenco.

Znate živeti v trenutku?

Vadba čuječnosti, ki vam pomaga ostati prisotni v sedanjem trenutku, lahko pomaga tudi pri ohranjanju možganske sive snovi, ki je bistvenega pomena za dober spomin, je pokazala raziskava, opravljena na Univerzi UCLA in Avstralski nacionalni univerzi. Meditacija je idealna. Poskusite meditirati zjutraj takoj po tem, ko se zbudite vsaj deset minut, da boste svojim možganom omogočili miren in produktiven začetek novega dne.

To so znaki, da se vaši možgani starajo hitreje, kot bi se morali

Finski znanstveniki so objavili fascinantno študijo, v kateri so ugotovili, da imajo zelo cinični stari ljudje ne samo višjo stopnjo kognitivnega upada, ampak tudi večjo verjetnost, da umrejo v mlajših letih. Zakaj? Krivec za to bi lahko bil negativni stres. Vemo na primer, da stresni hormon kortizol zelo nezdravo vpliva na možgane in onemogoča jasno razmišljanje.

Težave z ohranjanjem pozornosti

Vsi vemo, kako težko se je osredotočiti na nekaj, ko smo živčni ali vznemirjeni. Če ugotovite, da se res težko osredotočite, ko ste vsakodnevno pod stresom, bi se morda morali pogovoriti s svojim zdravnikom. Skupina znanstvenikov z Univerze Južne Kalifornije je odkrila, da je nagnjenost k motnjam zbranosti znak kognitivnega staranja, ta lastnost pa se lahko pojavi že pri tridesetih letih in bi lahko bila v prihodnosti tudi znak morebitne Alzheimerjeve bolezni. Če imate težave z osredotočanjem, ko ste pod stresom, vam lahko kognitivno testiranje pomaga ugotoviti, ali ste nagnjeni h kognitivnemu upadu. Možganske vaje, kot je sestavljanje ugank ali iger, so prav tako lahko v pomoč pri razvijanju sposobnosti koncentracije.

Prijatelji opažajo, da kar naprej pozabljate stvari

Da ste nekoč pozabili priti na večerjo, za katero ste se dogovorili s prijatelji, gre pripisati trenutni preobremenjenosti z obveznostmi. Če pa jih večkrat nenamerno zafrknete, lahko to še pomeni težavo. Če vam prijatelji rečejo, da je vaše vedenje nekako drugačno, to vzemite resno in obiščite zdravnika.

Ste čez dan utrujeni?

To je ključni znak, ki je bil opažen v več študijah, kot je študija o staranju klinike Mayo. Dnevna zaspanost ne pomeni samo, da vaši možgani ne dobijo ustreznega obnovitvenega počitka, ki ga potrebujejo ponoči, ampak lahko povzroči neposredne fizične možganske spremembe, povezane s staranjem.

»Spanje je resnično pomemben zaščitnik možganov. Raziskave so pokazale, da lahko apneja med spanjem skrči hipokampus (ključni del možganov, povezan z učenjem in spominom). Apneja v spanju povzroča pomanjkanje kisika, kar lahko poškoduje možgane, a raziskave tudi kažejo, da lahko zdravljenje apneje v spanju povrne stanje v normalno stanje. Upoštevajte, da zdravje možganov zahteva sedem in pol do osem ur kakovostnega spanca na noč,« pravi Neil Graff-Radford, profesor nevrologije na kliniki Mayo.