Se je bolj zdravo prhati zjutraj ali zvečer (in kako čisti smo Slovenci)

Kolikokrat na teden se umivate? Raje skočite pod prho ali v banjo? Vam je ljubše jutranje ali večerno prhanje? S kako vročo vodo se umivate in kakšna mila uporabljate? Vse to so pomembne spremenljivke, ko poskušamo odgovoriti na vprašanje, koliko umivanja je najbolj zdravo za naše telo.

Zdravstveni strokovnjaki vse od dermatologov do infektologov in imunologov se že leta ne morejo zediniti glede te dileme, ki pa žal ni povezana samo z golimi fiziološkimi dejstvi, ampak tudi s psihologijo in kulturno pogojenostjo posameznika. Umivanje telesa namreč ni samo način, da s sebe speremo umazanijo in mikrobe, ampak nam lahko nudi tudi duševno sprostitev ali sprejetost v družbi ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.