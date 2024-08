Sočen sadež z izjemnim učinkom na jetra

Limete se ponašajo z nizko energijsko vrednostjo in na drugi strani z množico zdravju prijaznih snovi, kot so vitamin C, antioksidanti, vitamin B5, vitamin B6, folna kislina, magnezij, kalij.

Priljubljene so v raznih razstrupljevalnih dietah in krepijo imunski sistem.

FOTO: Barol16/Gettyimages

Doan Vinh Binh z medicinskega informacijskega centra splošne bolnišnice Tam Anh iz mesta Ho Chi Minh, Vietnam je za portal medicalnewstoday.com povedal, da vsi sadeži, ki spadajo v skupini citrusov, od pomaranč, grenivk, limon in limet vsebujejo veliko flavonoidov.

Gre za skupino aktivnih komponent, ki skupaj z vitaminom C igrajo pomembno vlogo v zaščiti pred oksidativnim stresom.

Med drugim igrajo ključno vlogo v zaščiti zdravja jeter in v zagotavljanju dobrega delovanja tega organa.

Jetra in limeta

Še več: antioksidanti v limeti pomagajo jetrom pri tvorjenju snovi glutation. Ta igra ključno vlogo pri razstrupljanju organizma. V limeti prisotna snov naringenin znižuje količino vnetnih procesov pri osebah z zamaščenimi jetri.

Uživanje soka limete ob tem niža količino holesterola v krvi in krvnega sladkorja. Tudi zato pozitivno vpliva na delovanje jeter in na splošno zdravje telesa.

FOTO: Bogdanhoda/Gettyimages

S toplo vodo razredčen sok limete, zaužit zjutraj, lahko spodbudi nastajanje jetrnih encimov, izboljšuje jetrne funkcije, pospešuje izločanje v jetrih prisotnih strupenih snovi ter stimulira delovaje sečnega mehurja.

V vsakem primeru zmerno

A ne glede na vse, Binh priporoča previdnost pri uživanju soka tega sadeža.

Osebe z želodčnimi težavami, s težavami z zobmi in dlesnimi, z alergijami na ta sadež in tiste s specifičnimi zdravstvenimi zapleti, naj ga ne uživajo vsakodnevno ali naj ga povsem izločijo iz prehrane, v nobenem primeru z njim ni dobro pretiravati.

Omejite se na sok treh limet dnevno oziroma na največ pet žlic soka tega sadeža.

Ne samo kot sok

Napitek ni edini način, kako organizmu zagotoviti zdravilne snovi iz limet. Te namreč lahko vključite v solate, sladice in druge jedi.

FOTO: Gettyimages

Še bolje kot sam limetin sok pa je, tako kot to velja za pomaranče in grenivke, uživati cel sadež.

S tem namreč telo prejme še vlaknine, ki pozitivno vplivajo na prebavo in zdravje srca.